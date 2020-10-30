https://ria.ru/20201030/witcher-1582061635.html

В Сети появились новые кадры со съемок второго сезона "Ведьмака"

В Сети появились новые кадры со съемок второго сезона "Ведьмака"

В Сети разместили новые кадры со съемок второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", которые сейчас проходят в Великобритании, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.10.2020

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Сети разместили новые кадры со съемок второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", которые сейчас проходят в Великобритании, сообщает Daily Mail. Папарацци заметили Мими Дивени в роли Фрингильи Виго и Месию Симсон в образе беременной эльфийки Францески Финдабаир — нового персонажа, который появится в предстоящем сезоне. Снимали сцену недалеко от города Рипон, расположенного в Северном Йоркшире. В объектив фотографов также попал Имон Фэррен (играет рыцаря по имени Кагыр). Актер был одет в доспехи нильфгаардской армии, которые теперь выглядят по-другому — броня стала более изысканной и роскошной. Ранее фанаты раскритиковали экипировку воинов Нильфгаарда, из-за чего шоураннерам "Ведьмака" пришлось заменить художника по костюмам Тима Аслана. Сейчас на его месте Люсинда Райт. Работу над вторым сезоном шоу возобновили в августе, после того, как киносъемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. По всей видимости, производство завершится не раньше зимы 2021 года.

https://ria.ru/20201008/witcher-1578599350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, северный йоркшир, великобритания