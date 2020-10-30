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В Омске задержали троих сотрудников Росгвардии по делу о взятке
В Омске задержали троих сотрудников Росгвардии по делу о взятке
Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:08
2020-10-30T11:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омская область
омск
заозерный
происшествия
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ОМСК, 30 окт — РИА Новости. Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Омской области.По данным СУСК по Омской области, 22 октября в Омске на улице Заозерная двое сотрудников Росгвардии по Омской области получили 25 тысяч рублей в виде взятки от мужчины, которого подозревали в незаконном приобретении наркотиков. Взятку он передал за то, чтобы на него не завели уголовное дело. После получения взятки Росгвардейцев задержал спецназ.После этого в гараже руководителя двух задержанных, командира взвода Росгвардии по Омской области, прошли обыски. Там обнаружили более 70 граммов различных наркотических средств, которые, по мнению СУСК по региону, ранее были изъяты сотрудниками Росгвардии у наркоторговцев.В результате в отношении двух подчиненных командира взвода Росгвардии возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой"). Самого командира взвода обвиняют по части 2 статьи 228 УК России ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"), сообщают в УФСБ. Двоих росгвардейцев заключили под стражу, а командир взвода находится под домашним арестом, отмечают в СК. Расследование продолжается.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, подозреваемые в преступлении были выявлены "отделом собственной безопасности Управления Росгвардии по Омской области и УФСБ России по Омской области"."По материалам служебной проверки Управлением Росгвардии по Омской области данные сотрудники уволены из рядов ведомства", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201030/narkolaboratoriya-1582211475.html
https://ria.ru/20201028/zakon-1581877467.html
омская область
омск
заозерный
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омская область, омск, заозерный, происшествия

В Омске задержали троих сотрудников Росгвардии по делу о взятке

09:08 30.10.2020 (обновлено: 11:48 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ОМСК, 30 окт — РИА Новости. Сотрудников Росгвардии в Омске задержали после получения взятки от наркоторговцев, возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Омской области.
По данным СУСК по Омской области, 22 октября в Омске на улице Заозерная двое сотрудников Росгвардии по Омской области получили 25 тысяч рублей в виде взятки от мужчины, которого подозревали в незаконном приобретении наркотиков. Взятку он передал за то, чтобы на него не завели уголовное дело. После получения взятки Росгвардейцев задержал спецназ.
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"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий после получения денежной взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотических средств, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Омской области", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

После этого в гараже руководителя двух задержанных, командира взвода Росгвардии по Омской области, прошли обыски. Там обнаружили более 70 граммов различных наркотических средств, которые, по мнению СУСК по региону, ранее были изъяты сотрудниками Росгвардии у наркоторговцев.
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В результате в отношении двух подчиненных командира взвода Росгвардии возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой"). Самого командира взвода обвиняют по части 2 статьи 228 УК России ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"), сообщают в УФСБ. Двоих росгвардейцев заключили под стражу, а командир взвода находится под домашним арестом, отмечают в СК. Расследование продолжается.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, подозреваемые в преступлении были выявлены "отделом собственной безопасности Управления Росгвардии по Омской области и УФСБ России по Омской области".
"По материалам служебной проверки Управлением Росгвардии по Омской области данные сотрудники уволены из рядов ведомства", — отметили в ведомстве.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Омская областьОмскЗаозерныйПроисшествия
 
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