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В армянском Спитаке прогремел взрыв в медцентре
В армянском Спитаке прогремел взрыв в медцентре
Взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак, по предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода, заявила в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:30
2020-10-30T14:30
2020-10-30T14:37
армения
спитак
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак, по предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода, заявила в пятницу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.По ее словам, обстоятельства происшествия выясняются, будет дана дополнительная информация.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, спитак, в мире