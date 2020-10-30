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В армянском Спитаке прогремел взрыв в медцентре

В армянском Спитаке прогремел взрыв в медцентре

Взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак, по предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода, заявила в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:30

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армения

спитак

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак, по предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода, заявила в пятницу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.По ее словам, обстоятельства происшествия выясняются, будет дана дополнительная информация.

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спитак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, спитак, в мире