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Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США
Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США
Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:51
2020-10-30T14:51
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости. Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Байдена у букмекерской фирмы William Hill составляет 11/20 (то есть на каждые поставленные 20 фунтов стерлингов приходится 11 фунтов стерлингов выигрыша). У соперника Байдена, нынешнего президента Дональда Трампа, коэффициент составляет 6/4. У Bet365 коэффициент Байдена составляет 1/2, у Трампа – 17/10, у Betfair – 4/9 и 7/4 соответственно. Аналогичная картина складывается и у всех прочих букмекеров.William Hill сообщил, что рассчитывает на то, что к моменту выборов общая сумма ставок достигнет 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов), что сделает американские выборы крупнейшим событием с точки зрения ставок в этом году.По всему миру в общей сложности были сделаны ставки более чем на миллиард долларов, что чуть ли не вдвое больше, чем перед выборами 2016 года.
https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США

14:51 30.10.2020
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости. Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
Коэффициент на победу Байдена у букмекерской фирмы William Hill составляет 11/20 (то есть на каждые поставленные 20 фунтов стерлингов приходится 11 фунтов стерлингов выигрыша). У соперника Байдена, нынешнего президента Дональда Трампа, коэффициент составляет 6/4. У Bet365 коэффициент Байдена составляет 1/2, у Трампа – 17/10, у Betfair – 4/9 и 7/4 соответственно. Аналогичная картина складывается и у всех прочих букмекеров.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:41
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
William Hill сообщил, что рассчитывает на то, что к моменту выборов общая сумма ставок достигнет 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов), что сделает американские выборы крупнейшим событием с точки зрения ставок в этом году.
По всему миру в общей сложности были сделаны ставки более чем на миллиард долларов, что чуть ли не вдвое больше, чем перед выборами 2016 года.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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