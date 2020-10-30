https://ria.ru/20201030/vybory-1582290870.html

Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США

Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США

Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:51

2020-10-30T14:51

2020-10-30T14:51

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости. Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Байдена у букмекерской фирмы William Hill составляет 11/20 (то есть на каждые поставленные 20 фунтов стерлингов приходится 11 фунтов стерлингов выигрыша). У соперника Байдена, нынешнего президента Дональда Трампа, коэффициент составляет 6/4. У Bet365 коэффициент Байдена составляет 1/2, у Трампа – 17/10, у Betfair – 4/9 и 7/4 соответственно. Аналогичная картина складывается и у всех прочих букмекеров.William Hill сообщил, что рассчитывает на то, что к моменту выборов общая сумма ставок достигнет 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов), что сделает американские выборы крупнейшим событием с точки зрения ставок в этом году.По всему миру в общей сложности были сделаны ставки более чем на миллиард долларов, что чуть ли не вдвое больше, чем перед выборами 2016 года.

https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире