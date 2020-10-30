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В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:41
2020-10-30T14:41
александр малькевич
общественная палата рф
сша
политика
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры уделили плюсам и минусам многодневного голосования.По словам председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, в Америке оно длится два месяца, что существенно снижает возможность контроля подсчета голосов.Он отметил, что подобные проблемы фактически лишают миллионы граждан США права отдать голос за выбранного кандидата.Демократия в СШАОбсуждая саму систему выборов в Северной Америке, Григорьев отметил, что она нуждается в полной замене."Нельзя сказать, что она не очень хорошо работает, она просто никуда не годится и не пользуется доверием. Я бы использовал понятия более четкие и откровенные, на мой взгляд, она нуждается в полной замене. И большинство американских граждан это разделяет", – отметил эксперт.Он также упомянул, что в американском сообществе практически не осталось людей, которые не заняли бы сторону какого-либо кандидата."День тишины" и возрастные кандидатыС предложением отменить "день тишины" перед выборами выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, в эпоху развития интернета запретить обсуждение кандидатов перед днем выборов фактически невозможно, поэтому подобную инициативу у США перенять было бы полезно."Наверное, нужно набраться мужества и "день тишины" упразднить уже в нашей стране. С учетом развития социальных сетей, о тлетворном влиянии которых мы любим говорить, "день тишины" у нас в субботу, в воскресенье само собой, тем не менее агитация идет через социальные сети, и от этого архаизма нужно уходить", – сказал он.Кроме того, Малькевич обратил внимание на возраст не только самих кандидатов в президенты, но и их политического окружения."Эти люди критиковали наше брежневское политбюро, мы смотрим на борьбу Трампа и Байдена, на заднем фоне стоит Нэнси Пелоси на 81-м году жизни. &lt;…&gt; Бодрая, еще в самом соку на 71-м году Элизабет Уоррен сообщила, что она уже готова стать министром финансов у Байдена. Вот эта вся геронтократия мужественно пытается взойти на следующий срок правления", – сказал эксперт.Российское вмешательствоДиректор Института политических исследований Сергей Марков затронул тему вмешательства России в выборы президента США.Он добавил, что на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что Россия является "фанатиком суверенитета в мире" и продвигает эту идею. Вторая – высшее руководство страны уже высказывалось о том, что такие попытки повлиять на внутренние дела других стран не будут продуктивными."Российское вмешательство в выборы превратилось в такой бренд, который используют все кому не лень для решения своих локальных задач", – подвел итог Малькевич.
https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html
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александр малькевич, общественная палата рф, сша, политика

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США

14:41 30.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры уделили плюсам и минусам многодневного голосования.
По словам председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, в Америке оно длится два месяца, что существенно снижает возможность контроля подсчета голосов.

"Еще одна большая претензия, об этом прямо говорят в Соединенных Штатах, – они говорят о почтовом голосовании. Массачусетский технологический институт изучал ситуацию по выборам 2008 года и дает такие данные: 3,9 миллиона избирателей не дождались по почте своих бюллетеней. 2,9 миллиона разосланных бюллетеней просто исчезли", – добавил эксперт.

Он отметил, что подобные проблемы фактически лишают миллионы граждан США права отдать голос за выбранного кандидата.

Демократия в США

Обсуждая саму систему выборов в Северной Америке, Григорьев отметил, что она нуждается в полной замене.
"Нельзя сказать, что она не очень хорошо работает, она просто никуда не годится и не пользуется доверием. Я бы использовал понятия более четкие и откровенные, на мой взгляд, она нуждается в полной замене. И большинство американских граждан это разделяет", – отметил эксперт.
Он также упомянул, что в американском сообществе практически не осталось людей, которые не заняли бы сторону какого-либо кандидата.

"Разделение носит практически абсолютный характер: эксперты, комментаторы... Не говоря о самих политиках, они абсолютно разделились. Нейтральных фигур, которые рационально оценивают избирательную кампанию, насколько я смотрю американские медиа, практически не осталось", – добавил Григорьев.

"День тишины" и возрастные кандидаты

С предложением отменить "день тишины" перед выборами выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, в эпоху развития интернета запретить обсуждение кандидатов перед днем выборов фактически невозможно, поэтому подобную инициативу у США перенять было бы полезно.
"Наверное, нужно набраться мужества и "день тишины" упразднить уже в нашей стране. С учетом развития социальных сетей, о тлетворном влиянии которых мы любим говорить, "день тишины" у нас в субботу, в воскресенье само собой, тем не менее агитация идет через социальные сети, и от этого архаизма нужно уходить", – сказал он.
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Кроме того, Малькевич обратил внимание на возраст не только самих кандидатов в президенты, но и их политического окружения.
"Эти люди критиковали наше брежневское политбюро, мы смотрим на борьбу Трампа и Байдена, на заднем фоне стоит Нэнси Пелоси на 81-м году жизни. <…> Бодрая, еще в самом соку на 71-м году Элизабет Уоррен сообщила, что она уже готова стать министром финансов у Байдена. Вот эта вся геронтократия мужественно пытается взойти на следующий срок правления", – сказал эксперт.

Российское вмешательство

Директор Института политических исследований Сергей Марков затронул тему вмешательства России в выборы президента США.

"Я считаю, что тысячи статей в американской прессе и выступления по обвинению России во вмешательстве – это грязная клеветническая кампания, которая в свое время будет осуждена американскими же политиками, американскими общественными деятелями, потому что это большая, грязная, гнусная ложь. Россия не вмешивалась в американские выборы", – отметил спикер.

Он добавил, что на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что Россия является "фанатиком суверенитета в мире" и продвигает эту идею. Вторая – высшее руководство страны уже высказывалось о том, что такие попытки повлиять на внутренние дела других стран не будут продуктивными.
"Российское вмешательство в выборы превратилось в такой бренд, который используют все кому не лень для решения своих локальных задач", – подвел итог Малькевич.
 
Александр МалькевичОбщественная палата РФСШАПолитика
 
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