https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США

Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:41

2020-10-30T14:41

2020-10-30T14:41

александр малькевич

общественная палата рф

сша

политика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры уделили плюсам и минусам многодневного голосования.По словам председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, в Америке оно длится два месяца, что существенно снижает возможность контроля подсчета голосов.Он отметил, что подобные проблемы фактически лишают миллионы граждан США права отдать голос за выбранного кандидата.Демократия в СШАОбсуждая саму систему выборов в Северной Америке, Григорьев отметил, что она нуждается в полной замене."Нельзя сказать, что она не очень хорошо работает, она просто никуда не годится и не пользуется доверием. Я бы использовал понятия более четкие и откровенные, на мой взгляд, она нуждается в полной замене. И большинство американских граждан это разделяет", – отметил эксперт.Он также упомянул, что в американском сообществе практически не осталось людей, которые не заняли бы сторону какого-либо кандидата."День тишины" и возрастные кандидатыС предложением отменить "день тишины" перед выборами выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, в эпоху развития интернета запретить обсуждение кандидатов перед днем выборов фактически невозможно, поэтому подобную инициативу у США перенять было бы полезно."Наверное, нужно набраться мужества и "день тишины" упразднить уже в нашей стране. С учетом развития социальных сетей, о тлетворном влиянии которых мы любим говорить, "день тишины" у нас в субботу, в воскресенье само собой, тем не менее агитация идет через социальные сети, и от этого архаизма нужно уходить", – сказал он.Кроме того, Малькевич обратил внимание на возраст не только самих кандидатов в президенты, но и их политического окружения."Эти люди критиковали наше брежневское политбюро, мы смотрим на борьбу Трампа и Байдена, на заднем фоне стоит Нэнси Пелоси на 81-м году жизни. <…> Бодрая, еще в самом соку на 71-м году Элизабет Уоррен сообщила, что она уже готова стать министром финансов у Байдена. Вот эта вся геронтократия мужественно пытается взойти на следующий срок правления", – сказал эксперт.Российское вмешательствоДиректор Института политических исследований Сергей Марков затронул тему вмешательства России в выборы президента США.Он добавил, что на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что Россия является "фанатиком суверенитета в мире" и продвигает эту идею. Вторая – высшее руководство страны уже высказывалось о том, что такие попытки повлиять на внутренние дела других стран не будут продуктивными."Российское вмешательство в выборы превратилось в такой бренд, который используют все кому не лень для решения своих локальных задач", – подвел итог Малькевич.

https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, сша, политика