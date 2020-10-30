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Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США
Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США
На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:54
2020-10-30T12:54
дмитрий булгаков
сша
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально отличается от российского подхода, заявила исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.Экспертное сообщество ассоциации НОМ внимательно наблюдает за ситуацией в штатах с начала кампании к президентским выборам, намеченным на 3 ноября, сообщила Булгакова.Булгакова обратила внимание на отсутствие общественного контроля за некоторыми формами голосования в США.Эксперт напомнила, что в период проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию была общественные структуры активно привлекали к наблюдению за его ходом.
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дмитрий булгаков, сша, политика

Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США

12:54 30.10.2020
 
© REUTERS / Pool / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Pool / Jim Bourg
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально отличается от российского подхода, заявила исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.
Экспертное сообщество ассоциации НОМ внимательно наблюдает за ситуацией в штатах с начала кампании к президентским выборам, намеченным на 3 ноября, сообщила Булгакова.
"Те факты, о которых нам известно, и та ситуация, которая происходит, позволяет нам констатировать, что в стране - "оплоте демократии", как принято считать, обеспечение воли избирателей приоритетом не является. И это факт, которые подтвержден практикой и конкретными силами со стороны основных политических акторов", - сказала она в ходе круглого стола "Выборы президента в США: фальсификация и нарушение прав граждан или демократия и свобода слова?".
Булгакова обратила внимание на отсутствие общественного контроля за некоторыми формами голосования в США.
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"Американская система голосования по почте вообще не предусматривает общественного контроля, ни тотального, ни какого-либо еще. Те факты, которые были замечены, говорят о неструктурированном подходе к этому направлению, что концептуально отличается от выборов в России", - отметила она.
Эксперт напомнила, что в период проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию была общественные структуры активно привлекали к наблюдению за его ходом.
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