https://ria.ru/20201030/vybory-1582258843.html

Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США

Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США

На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:54

2020-10-30T12:54

2020-10-30T12:54

дмитрий булгаков

сша

политика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально отличается от российского подхода, заявила исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.Экспертное сообщество ассоциации НОМ внимательно наблюдает за ситуацией в штатах с начала кампании к президентским выборам, намеченным на 3 ноября, сообщила Булгакова.Булгакова обратила внимание на отсутствие общественного контроля за некоторыми формами голосования в США.Эксперт напомнила, что в период проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию была общественные структуры активно привлекали к наблюдению за его ходом.

https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html

https://ria.ru/20201030/pobeda-1582219467.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий булгаков, сша, политика