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Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом

Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом

ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:17

2020-10-30T15:17

2020-10-30T15:17

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

ситуация с "дочками" российских банков на украине

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Нацбанк Украины в ноябре 2018 года признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре того же года отозвал у нее лицензию. Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца 2019 года, но ему не дали.В пятницу на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Костин напомнил, что банк несколько лет назад ограничил свое дальнейшее распространение на зарубежных рынках и полностью сфокусировался на российском рынке, но не закрывает свои зарубежные представительства, поскольку они имеют определенные плюсы."Мы уже не предоставляем активно кредиты для повышения ликвидности банков, как мы это делали, чтобы избежать возможных юридических последствий и минимизировать свои потери", - добавил глава ВТБ.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация с "дочками" российских банков на украине, втб, андрей костин (банкир), экономика