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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/vtb-1582295863.html
Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом
Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом
ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:17
2020-10-30T15:17
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
ситуация с "дочками" российских банков на украине
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Нацбанк Украины в ноябре 2018 года признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре того же года отозвал у нее лицензию. Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца 2019 года, но ему не дали.В пятницу на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Костин напомнил, что банк несколько лет назад ограничил свое дальнейшее распространение на зарубежных рынках и полностью сфокусировался на российском рынке, но не закрывает свои зарубежные представительства, поскольку они имеют определенные плюсы."Мы уже не предоставляем активно кредиты для повышения ликвидности банков, как мы это делали, чтобы избежать возможных юридических последствий и минимизировать свои потери", - добавил глава ВТБ.
россия
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россия, ситуация с "дочками" российских банков на украине, втб, андрей костин (банкир), экономика

Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом

15:17 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Нацбанк Украины в ноябре 2018 года признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре того же года отозвал у нее лицензию. Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца 2019 года, но ему не дали.
В пятницу на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Костин напомнил, что банк несколько лет назад ограничил свое дальнейшее распространение на зарубежных рынках и полностью сфокусировался на российском рынке, но не закрывает свои зарубежные представительства, поскольку они имеют определенные плюсы.
"У нас все банки работают в позитиве. С учетом негативного опыта на Украине, мы перешли к полному самофинансированию ликвидности наших банков за рубежом", - сказал он.
"Мы уже не предоставляем активно кредиты для повышения ликвидности банков, как мы это делали, чтобы избежать возможных юридических последствий и минимизировать свои потери", - добавил глава ВТБ.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияСитуация с "дочками" российских банков на УкраинеВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
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