Глава ВТБ рассказал о работе дочерних банков за рубежом
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ учел свой негативный опыт на Украине и не предоставляет дочерним банкам за рубежом кредиты на ликвидность, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Нацбанк Украины в ноябре 2018 года признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре того же года отозвал у нее лицензию. Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца 2019 года, но ему не дали.
В пятницу на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Костин напомнил, что банк несколько лет назад ограничил свое дальнейшее распространение на зарубежных рынках и полностью сфокусировался на российском рынке, но не закрывает свои зарубежные представительства, поскольку они имеют определенные плюсы.
"У нас все банки работают в позитиве. С учетом негативного опыта на Украине, мы перешли к полному самофинансированию ликвидности наших банков за рубежом", - сказал он.
"Мы уже не предоставляем активно кредиты для повышения ликвидности банков, как мы это делали, чтобы избежать возможных юридических последствий и минимизировать свои потери", - добавил глава ВТБ.