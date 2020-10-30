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Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ

Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ

Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:06

2020-10-30T14:06

2020-10-30T14:06

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.По его словам, переговоры банка с Минфином по этому вопросу были пока на уровне сотрудников министерства.ВТБ ведет переговоры с Минфином РФ об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале банка, сообщил в октябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Контролирующий акционер ВТБ - государство. Минфин РФ владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%.Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) владеет всеми привилегированными акциями банка второго типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обыкновенные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб, андрей костин (банкир), экономика