Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.
"Мы, наверное, до следующего периода выплаты (дивидендов - ред.) должны как-то договориться, если мы договоримся по этому вопросу", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, переговоры банка с Минфином по этому вопросу были пока на уровне сотрудников министерства.
ВТБ ведет переговоры с Минфином РФ об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале банка, сообщил в октябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Контролирующий акционер ВТБ - государство. Минфин РФ владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%.
Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) владеет всеми привилегированными акциями банка второго типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обыкновенные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.