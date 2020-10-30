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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ
Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ
Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:06
2020-10-30T14:06
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.По его словам, переговоры банка с Минфином по этому вопросу были пока на уровне сотрудников министерства.ВТБ ведет переговоры с Минфином РФ об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале банка, сообщил в октябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Контролирующий акционер ВТБ - государство. Минфин РФ владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%.Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) владеет всеми привилегированными акциями банка второго типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обыкновенные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.
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россия, втб, андрей костин (банкир), экономика

Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ

14:06 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос сокращения доли привилегированных акций в капитале банка ВТБ должен быть решен к выплате следующих дивидендов, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.
"Мы, наверное, до следующего периода выплаты (дивидендов - ред.) должны как-то договориться, если мы договоримся по этому вопросу", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, переговоры банка с Минфином по этому вопросу были пока на уровне сотрудников министерства.
ВТБ ведет переговоры с Минфином РФ об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале банка, сообщил в октябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Контролирующий акционер ВТБ - государство. Минфин РФ владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%.
Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) владеет всеми привилегированными акциями банка второго типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обыкновенные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
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