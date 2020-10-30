https://ria.ru/20201030/vtb-1582277318.html
ВТБ рассчитывает передать ПСБ и Новикомбанку все кредиты по ОПК
ВТБ рассчитывает передать ПСБ и Новикомбанку все кредиты по ОПК
ВТБ рассчитывает передать все кредиты предприятиям ОПК Промсвязьбанку и Новикомбанку, в том числе и долг "Уралвагонзавода", заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:01
2020-10-30T14:01
2020-10-30T14:01
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
министерство финансов рф (минфин россии)
втб
промсвязьбанк
андрей костин (банкир)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_4d385c9ed8601373e7d747cd5608e95b.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ рассчитывает передать все кредиты предприятиям ОПК Промсвязьбанку и Новикомбанку, в том числе и долг "Уралвагонзавода", заявил глава ВТБ Андрей Костин.Промсвязьбанк стал опорным банком для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов в прошлом году. Минфин тогда оценивал, что Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.
https://ria.ru/20201029/vtb-1582147955.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8d42511bb058538e5373c5db42a0c63e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), втб, промсвязьбанк, андрей костин (банкир), экономика