ВТБ рассчитывает передать ПСБ и Новикомбанку все кредиты по ОПК

"У нас есть принципиальное решение, что кредиты все передаются Промсвязьбанку. И кредиты "Уралвагонзаводу" не исключение, мы уже большую часть их передали... И в Новикомбанк передаем, да... В итоге мы рассчитываем, что все кредиты такого рода компаний перейдут туда", - сказал Костин журналистам.