https://ria.ru/20201030/vtb-1582270122.html

ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году

ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году

ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:35

2020-10-30T13:35

2020-10-30T13:35

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Текущий портфель ОФЗ банка составляет 400-500 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, андрей костин (банкир), экономика