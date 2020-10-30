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ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году
ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году
ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:35
2020-10-30T13:35
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Текущий портфель ОФЗ банка составляет 400-500 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
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втб, андрей костин (банкир), экономика

ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году

13:35 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы решили, что в этом году мы в состоянии нарастить (портфель ОФЗ - ред.) до 750 миллиардов рублей. Как дальше будет - посмотрим", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Текущий портфель ОФЗ банка составляет 400-500 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
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