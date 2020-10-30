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ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году
ВТБ может нарастить портфель ОФЗ до 750 миллиардов рублей в 2020 году
ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:35
2020-10-30T13:35
2020-10-30T13:35
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ в состоянии в 2020 году нарастить портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) до 750 миллиардов рублей с нынешних 400-500 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Текущий портфель ОФЗ банка составляет 400-500 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, андрей костин (банкир), экономика