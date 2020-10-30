https://ria.ru/20201030/vtb-1582264477.html
ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года
ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года
ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:17
2020-10-30T13:17
2020-10-30T13:34
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин.Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе заявил, что банк намерен выплатить дивиденды за 2020 год в 50% от чистой прибыли по МСФО.По итогам 2019 года банк направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201030/vtb-1582244757.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей костин (банкир), втб, экономика