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ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года
ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года
ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:17
2020-10-30T13:34
андрей костин (банкир)
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втб
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин.Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе заявил, что банк намерен выплатить дивиденды за 2020 год в 50% от чистой прибыли по МСФО.По итогам 2019 года банк направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей.
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андрей костин (банкир), втб, экономика

ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года

13:17 30.10.2020 (обновлено: 13:34 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин.

"У нас у менеджмента намерение вернуться к 50%-ой выплате дивидендов, начиная с итогов этого года, если, конечно, не будет никаких чрезвычайных обстоятельств, которые сказываются на этом", - сказал он журналистам.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе заявил, что банк намерен выплатить дивиденды за 2020 год в 50% от чистой прибыли по МСФО.
По итогам 2019 года банк направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
11:47Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Андрей Костин (банкир)ВТБЭкономика
 
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