https://ria.ru/20201030/vtb-1582264477.html

ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года

ВТБ планирует вернуться к дивидендам в 50 процентов по итогам 2020 года

ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:17

2020-10-30T13:17

2020-10-30T13:34

андрей костин (банкир)

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

втб

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ сохраняет намерение вернуться к дивидендам в 50% прибыли по итогам 2020 года, заявил глава банка Андрей Костин.Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе заявил, что банк намерен выплатить дивиденды за 2020 год в 50% от чистой прибыли по МСФО.По итогам 2019 года банк направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201030/vtb-1582244757.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей костин (банкир), втб, экономика