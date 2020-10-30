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Костин рассказал о работе белорусской "дочки" ВТБ

Костин рассказал о работе белорусской "дочки" ВТБ

События в Белоруссии не повлияли на работу дочерней структуры ВТБ, банк работает стабильно, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:47

2020-10-30T11:47

2020-10-30T13:05

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

роман головченко

александр лукашенко

втб

андрей костин (банкир)

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. События в Белоруссии не повлияли на работу дочерней структуры ВТБ, банк работает стабильно, заявил глава ВТБ Андрей Костин.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после победы на которых нынешнего главы государства Александр Лукашенко в стране начались протестные акции оппозиции. Белорусский рубль ослаб, наблюдался повышенный спрос населения на иностранную валюту и отток депозитов. Премьер-министр Роман Головченко 2 октября заявил, что республика возвращается к спокойному функционированию финансовой системы, спрос на валюту упал, а ситуация на депозитном рынке стабилизировалась.

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, александр лукашенко, втб, андрей костин (банкир), белоруссия, экономика