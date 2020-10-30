Костин рассказал о работе белорусской "дочки" ВТБ
11:47 30.10.2020 (обновлено: 13:05 30.10.2020)
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. События в Белоруссии не повлияли на работу дочерней структуры ВТБ, банк работает стабильно, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"В Беларуси у нас банк работает стабильно, устойчиво, несмотря на все эти процессы мы никак не меняли свое поведение, ничего не ограничивали, мы ничего специально не наращивали", - сказал Костин в интервью телеканалу РБК.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после победы на которых нынешнего главы государства Александр Лукашенко в стране начались протестные акции оппозиции. Белорусский рубль ослаб, наблюдался повышенный спрос населения на иностранную валюту и отток депозитов. Премьер-министр Роман Головченко 2 октября заявил, что республика возвращается к спокойному функционированию финансовой системы, спрос на валюту упал, а ситуация на депозитном рынке стабилизировалась.