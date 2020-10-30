https://ria.ru/20201030/vrachi-1582374098.html
Ростовские власти прокомментировали жалобы пациентов на нехватку медиков
Ростовские власти прокомментировали жалобы пациентов на нехватку медиков
Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:33
2020-10-30T20:33
2020-10-30T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила о помощи, получают лечение два раза в день, нехватка врачей там "не острая", сообщил журналистам представитель правительства региона.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур утром не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи. Росздравнадзор области начал по этому факту проверку.По словам представителя правительства области, женщина, записавшая обращение, поступила в больницу 27 октября с пневмонией, у ее супруга диагностирован коронавирус."В связи повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим три-четыре раза в день, а получение лечения (капельницы, внутривенные уколы, таблетки) два раза в день", - сказал он.Представитель регионального правительства уточнил, что осмотр три-четыре раза в день и получение лечения два раза в день - это плановая работа медучреждения. "Практика по такой работе была изначально. Нехватка врачей не острая. На сегодняшний день в больницу требуется восемь-десять медработников различной специализации", - добавил он.Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID и.о министра здравоохранения области Александр Крат заявил о дефиците врачебных кадров. Одна из причин, по его словам - достаточно высокая заболеваемость среди медработников. По состоянию на 26 октября, коронавирусом были больны почти 1,4 тысячи медработников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости.
Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области
, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила о помощи, получают лечение два раза в день, нехватка врачей там "не острая", сообщил журналистам представитель правительства региона.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур утром не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи. Росздравнадзор
области начал по этому факту проверку.
По словам представителя правительства области, женщина, записавшая обращение, поступила в больницу 27 октября с пневмонией, у ее супруга диагностирован коронавирус.
"В связи повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим три-четыре раза в день, а получение лечения (капельницы, внутривенные уколы, таблетки) два раза в день", - сказал он.
Представитель регионального правительства уточнил, что осмотр три-четыре раза в день и получение лечения два раза в день - это плановая работа медучреждения. "Практика по такой работе была изначально. Нехватка врачей не острая. На сегодняшний день в больницу требуется восемь-десять медработников различной специализации", - добавил он.
Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID и.о министра здравоохранения области Александр Крат заявил о дефиците врачебных кадров. Одна из причин, по его словам - достаточно высокая заболеваемость среди медработников. По состоянию на 26 октября, коронавирусом были больны почти 1,4 тысячи медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.