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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582374098.html
Ростовские власти прокомментировали жалобы пациентов на нехватку медиков
Ростовские власти прокомментировали жалобы пациентов на нехватку медиков
Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:33
2020-10-30T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила о помощи, получают лечение два раза в день, нехватка врачей там "не острая", сообщил журналистам представитель правительства региона.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур утром не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи. Росздравнадзор области начал по этому факту проверку.По словам представителя правительства области, женщина, записавшая обращение, поступила в больницу 27 октября с пневмонией, у ее супруга диагностирован коронавирус."В связи повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим три-четыре раза в день, а получение лечения (капельницы, внутривенные уколы, таблетки) два раза в день", - сказал он.Представитель регионального правительства уточнил, что осмотр три-четыре раза в день и получение лечения два раза в день - это плановая работа медучреждения. "Практика по такой работе была изначально. Нехватка врачей не острая. На сегодняшний день в больницу требуется восемь-десять медработников различной специализации", - добавил он.Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID и.о министра здравоохранения области Александр Крат заявил о дефиците врачебных кадров. Одна из причин, по его словам - достаточно высокая заболеваемость среди медработников. По состоянию на 26 октября, коронавирусом были больны почти 1,4 тысячи медработников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
ростовская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия

Ростовские власти прокомментировали жалобы пациентов на нехватку медиков

20:33 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Пациенты Константиновской районной больницы Ростовской области, где лежащая в инфекционном отделении женщина рассказала в соцсети о нехватке персонала и просила о помощи, получают лечение два раза в день, нехватка врачей там "не острая", сообщил журналистам представитель правительства региона.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур утром не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи. Росздравнадзор области начал по этому факту проверку.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
09:39Распространение нового коронавируса
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По словам представителя правительства области, женщина, записавшая обращение, поступила в больницу 27 октября с пневмонией, у ее супруга диагностирован коронавирус.
"В связи повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим три-четыре раза в день, а получение лечения (капельницы, внутривенные уколы, таблетки) два раза в день", - сказал он.
Представитель регионального правительства уточнил, что осмотр три-четыре раза в день и получение лечения два раза в день - это плановая работа медучреждения. "Практика по такой работе была изначально. Нехватка врачей не острая. На сегодняшний день в больницу требуется восемь-десять медработников различной специализации", - добавил он.
Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID и.о министра здравоохранения области Александр Крат заявил о дефиците врачебных кадров. Одна из причин, по его словам - достаточно высокая заболеваемость среди медработников. По состоянию на 26 октября, коронавирусом были больны почти 1,4 тысячи медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьПроисшествия
 
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