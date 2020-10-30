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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582320903.html
Инфекционные центры Подмосковья трудоустроили 637 медиков
Инфекционные центры Подмосковья трудоустроили 637 медиков
За последние 10 дней на работу в инфекционные центры Московской области приняли 637 медицинских сотрудников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:57
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новости подмосковья
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За последние 10 дней на работу в инфекционные центры Московской области приняли 637 медицинских сотрудников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.За 10 дней клиники привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего. Специалисты будут лечить пациентов с коронавирусом."Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией", — заявила Стригункова.Для этого в первую очередь нужны профессионалы. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.Ранее в Подмосковье заработал онлайн-сервис, на котором можно найти вакансии в медицинских учреждениях. Интерактивная карта появилась на портале госуслуг. На ней отображаются актуальные предложения в каждом городском округе.
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московская область (подмосковье)

Инфекционные центры Подмосковья трудоустроили 637 медиков

16:57 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинВрач-кардиолог и бригада медсестер приемного отделения инфекционных больных на крыльце "красной зоны"
Врач-кардиолог и бригада медсестер приемного отделения инфекционных больных на крыльце красной зоны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За последние 10 дней на работу в инфекционные центры Московской области приняли 637 медицинских сотрудников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
За 10 дней клиники привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего. Специалисты будут лечить пациентов с коронавирусом.
"Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией", — заявила Стригункова.
Для этого в первую очередь нужны профессионалы. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.
Ранее в Подмосковье заработал онлайн-сервис, на котором можно найти вакансии в медицинских учреждениях. Интерактивная карта появилась на портале госуслуг. На ней отображаются актуальные предложения в каждом городском округе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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