https://ria.ru/20201030/vrachi-1582320903.html

Инфекционные центры Подмосковья трудоустроили 637 медиков

Инфекционные центры Подмосковья трудоустроили 637 медиков

За последние 10 дней на работу в инфекционные центры Московской области приняли 637 медицинских сотрудников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:57

2020-10-30T16:57

2020-10-30T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За последние 10 дней на работу в инфекционные центры Московской области приняли 637 медицинских сотрудников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.За 10 дней клиники привлекли 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего. Специалисты будут лечить пациентов с коронавирусом."Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией", — заявила Стригункова.Для этого в первую очередь нужны профессионалы. Больше всего медиков трудоустроили в Одинцове, Люберцах, Ногинске и Балашихе.Ранее в Подмосковье заработал онлайн-сервис, на котором можно найти вакансии в медицинских учреждениях. Интерактивная карта появилась на портале госуслуг. На ней отображаются актуальные предложения в каждом городском округе.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)