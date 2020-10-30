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В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии
В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии
Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:53
2020-10-30T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что регионы получали отдельные деньги в связи с коронавирусом и имеют возможность их использовать. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии

12:53 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Ситуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей", - ответил Песков на информацию журналистов о том, что некоторые регионы "переманивают" врачей для борьбы с коронавирусом из более бедных субъектов за счет выгодных зарплат.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что регионы получали отдельные деньги в связи с коронавирусом и имеют возможность их использовать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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