В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии

"Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей", - ответил Песков на информацию журналистов о том, что некоторые регионы "переманивают" врачей для борьбы с коронавирусом из более бедных субъектов за счет выгодных зарплат.