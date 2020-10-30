В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей", - ответил Песков на информацию журналистов о том, что некоторые регионы "переманивают" врачей для борьбы с коронавирусом из более бедных субъектов за счет выгодных зарплат.
Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что регионы получали отдельные деньги в связи с коронавирусом и имеют возможность их использовать.
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