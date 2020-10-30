https://ria.ru/20201030/vrachi-1582239963.html

Ярославский губернатор назвал врачей "героями нашего времени"

Ярославский губернатор назвал врачей "героями нашего времени"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в обращении к школьникам-участникам всероссийского форума профориентации "ПроеКТОриЯ" назвал медиков и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:26

2020-10-30T11:26

2020-10-30T12:15

ярославская область

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коронавирус covid-19

дмитрий миронов

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ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в обращении к школьникам-участникам всероссийского форума профориентации "ПроеКТОриЯ" назвал медиков и фармацевтов "героями нашего времени", и поэтому на их профессиях сделан упор на форуме, который проходит в условиях пандемии.В пятницу в рамках форума прошел Большой открытый урок, в рамках которого перед ребятами выступил ряд экспертов. Этот же день стал последним днем "ПроеКТОрии".Он отметил, что благодаря цифровым технологиям в мероприятиях форума смогли принять участие все желающие, в каких бы отдалённых уголках России они ни проживали. В условиях пандемии в образовательной системе и сфере культуры резко выросла роль информационных технологий, современные средства коммуникации обогатили общество новым опытом, добавил губернатор."В этом году упор в программе форума был сделан на те направления, которые играют решающую роль в борьбе с вирусом, в первую очередь, это медицина и фармацевтика. Все, кто сегодня трудится в этих сферах, – герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней. Вы знаете, что в России разработана и зарегистрирована вакцина против коронавируса. Это в очередной раз свидетельствует о том, что наша наука находится на передовых позициях, и вам есть, у кого учиться и на кого равняться", - подчеркнул Миронов.Он пожелал школьникам успехов в учебе и будущей работе.Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" проводится с 2013 года по распоряжению президента РФ. Участниками форума являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. В этом году форум впервые прошел в дистанционном формате, объединив 540 школьников со всей страны. В этом году в программе представлены шесть областей: фармацевтика, медицина, культура/креативные индустрии, энергетика, образование и IT.

https://ria.ru/20201029/minzdrav-1582081512.html

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579748518.html

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область, общество