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Ярославская область
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582239963.html
Ярославский губернатор назвал врачей "героями нашего времени"
Ярославский губернатор назвал врачей "героями нашего времени"
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в обращении к школьникам-участникам всероссийского форума профориентации "ПроеКТОриЯ" назвал медиков и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:26
2020-10-30T12:15
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
здоровье - общество
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в обращении к школьникам-участникам всероссийского форума профориентации "ПроеКТОриЯ" назвал медиков и фармацевтов "героями нашего времени", и поэтому на их профессиях сделан упор на форуме, который проходит в условиях пандемии.В пятницу в рамках форума прошел Большой открытый урок, в рамках которого перед ребятами выступил ряд экспертов. Этот же день стал последним днем "ПроеКТОрии".Он отметил, что благодаря цифровым технологиям в мероприятиях форума смогли принять участие все желающие, в каких бы отдалённых уголках России они ни проживали. В условиях пандемии в образовательной системе и сфере культуры резко выросла роль информационных технологий, современные средства коммуникации обогатили общество новым опытом, добавил губернатор."В этом году упор в программе форума был сделан на те направления, которые играют решающую роль в борьбе с вирусом, в первую очередь, это медицина и фармацевтика. Все, кто сегодня трудится в этих сферах, – герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней. Вы знаете, что в России разработана и зарегистрирована вакцина против коронавируса. Это в очередной раз свидетельствует о том, что наша наука находится на передовых позициях, и вам есть, у кого учиться и на кого равняться", - подчеркнул Миронов.Он пожелал школьникам успехов в учебе и будущей работе.Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" проводится с 2013 года по распоряжению президента РФ. Участниками форума являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. В этом году форум впервые прошел в дистанционном формате, объединив 540 школьников со всей страны. В этом году в программе представлены шесть областей: фармацевтика, медицина, культура/креативные индустрии, энергетика, образование и IT.
https://ria.ru/20201029/minzdrav-1582081512.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, здоровье - общество, ярославская область, общество

Ярославский губернатор назвал врачей "героями нашего времени"

11:26 30.10.2020 (обновлено: 12:15 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в обращении к школьникам-участникам всероссийского форума профориентации "ПроеКТОриЯ" назвал медиков и фармацевтов "героями нашего времени", и поэтому на их профессиях сделан упор на форуме, который проходит в условиях пандемии.
В пятницу в рамках форума прошел Большой открытый урок, в рамках которого перед ребятами выступил ряд экспертов. Этот же день стал последним днем "ПроеКТОрии".

"Впервые форум проходил в новых условиях, когда большинство его участников работали в цифровом формате. Пандемия коронавируса изменила жизнь всех. И этот глобальный вызов потребовал адекватного ответа от организаторов форума. Но я надеюсь, сокращение возможности непосредственного личного общения компенсировалось расширением круга участников форума", - заявил Миронов, обращаясь к школьникам.

Он отметил, что благодаря цифровым технологиям в мероприятиях форума смогли принять участие все желающие, в каких бы отдалённых уголках России они ни проживали. В условиях пандемии в образовательной системе и сфере культуры резко выросла роль информационных технологий, современные средства коммуникации обогатили общество новым опытом, добавил губернатор.
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"В этом году упор в программе форума был сделан на те направления, которые играют решающую роль в борьбе с вирусом, в первую очередь, это медицина и фармацевтика. Все, кто сегодня трудится в этих сферах, – герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней. Вы знаете, что в России разработана и зарегистрирована вакцина против коронавируса. Это в очередной раз свидетельствует о том, что наша наука находится на передовых позициях, и вам есть, у кого учиться и на кого равняться", - подчеркнул Миронов.
Он пожелал школьникам успехов в учебе и будущей работе.
Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" проводится с 2013 года по распоряжению президента РФ. Участниками форума являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. В этом году форум впервые прошел в дистанционном формате, объединив 540 школьников со всей страны. В этом году в программе представлены шесть областей: фармацевтика, медицина, культура/креативные индустрии, энергетика, образование и IT.
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