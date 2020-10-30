https://ria.ru/20201030/voda-1582241371.html

В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей

В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей

Строительство опреснительной станции с технологией выпаривания и кристаллизации соли на западном побережье Крыма позволило бы получать питьевую воду со... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:30

2020-10-30T11:30

2020-10-30T11:30

марат хуснуллин

михаил мишустин

республика крым

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Строительство опреснительной станции с технологией выпаривания и кристаллизации соли на западном побережье Крыма позволило бы получать питьевую воду со стоимостью не более 20 рублей за кубометр, сказал РИА Новости руководитель ООО "Водтехкомплекс" Сергей Тюменцев.Технолог, гендиректор компании, занимающейся опреснением и очисткой сточных вод и воды, используемой в технологических процессах, Сергей Тюменцев рассказал, что опреснительную станцию целесообразно построить в районе поселка Новофедоровка на западном побережье полуострова, пояснив, что такое расположение станции экономически выгодно.Технолог предлагает использовать способ выпаривания морской воды, отличающийся от электродиализа и обратного осмоса. Технология предполагает симбиоз выпаривания и кристаллизации соли. В результате технологического процесса получается дистиллированная вода, которая затем проходит процесс насыщения необходимыми солями. Общее содержание солей в получаемой воде будет около 500 миллиграммов на литр, она будет полезной для человека, сказал он.Проектная мощность станции - до 120 тысяч кубометров воды в сутки, опытные установки существуют и хорошо себя зарекомендовали, рассказал он. Предложения направлены в правительство Крыма и вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину, добавил он.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/aksenov-1580539917.html

https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html

республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, михаил мишустин, республика крым, украина, экономика