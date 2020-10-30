https://ria.ru/20201030/video-1582315951.html

Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции

Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции

Очевидец опубликовал видео обрушения здания в результате землетрясения в Измире. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:39

2020-10-30T16:39

2020-10-30T18:27

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

греция

турция

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидец опубликовал видео обрушения здания в результате землетрясения в Измире.На кадрах видно, как часть здания, расположенного на углу городского квартала, рушится из-за полученных от подземных толчков повреждений.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километров.По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Четыре человека погибли, пострадали не менее 120.Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали также на Додеканесских островах в Греции.Землетрясение спровоцировало цунами. Как свидетельствуют данные портала www.marinetraffic.com, неподалеку от Измира находится российский танкер. В российском посольстве в Турции заявили, что пока не располагают данными о пострадавших при землетрясении соотечественниках.

измир (провинция)

греция

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T16:39 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, видео, измир (провинция), греция, турция, в мире