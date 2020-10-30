https://ria.ru/20201030/video-1582315951.html
Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции
Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции
Очевидец опубликовал видео обрушения здания в результате землетрясения в Измире. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:39
2020-10-30T16:39
2020-10-30T18:27
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
греция
турция
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидец опубликовал видео обрушения здания в результате землетрясения в Измире.На кадрах видно, как часть здания, расположенного на углу городского квартала, рушится из-за полученных от подземных толчков повреждений.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километров.По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Четыре человека погибли, пострадали не менее 120.Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали также на Додеканесских островах в Греции.Землетрясение спровоцировало цунами. Как свидетельствуют данные портала www.marinetraffic.com, неподалеку от Измира находится российский танкер. В российском посольстве в Турции заявили, что пока не располагают данными о пострадавших при землетрясении соотечественниках.
измир (провинция)
греция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения
В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет.
2020-10-30T16:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, видео, измир (провинция), греция, турция, в мире
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Очевидец опубликовал видео обрушения здания в результате землетрясения в Измире
.
На кадрах видно, как часть здания, расположенного на углу городского квартала, рушится из-за полученных от подземных толчков повреждений.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции
. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир
, глубина очага — 16,5 километров.
По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Четыре человека погибли, пострадали не менее 120.
Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали также на Додеканесских островах в Греции
.
Землетрясение спровоцировало цунами.
Как свидетельствуют данные портала www.marinetraffic.com, неподалеку от Измира находится российский танкер.
В российском посольстве в Турции заявили, что пока не располагают данными о пострадавших при землетрясении соотечественниках.