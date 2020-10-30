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РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих
РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих
Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:15
2020-10-30T15:26
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение дал Роскомнадзор, отметив, что ведомство просит воздержаться от их распространения, поскольку в противном случае доступ к нарушающим законодательство ресурсам будет жестко ограничиваться.Позиция органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ, по поводу подобных материалов религиозной тематики, как указано в разъяснении, "всегда была однозначна и последовательна".Роскомнадзор также просит все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих

15:15 30.10.2020 (обновлено: 15:26 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции
Журналисты во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение дал Роскомнадзор, отметив, что ведомство просит воздержаться от их распространения, поскольку в противном случае доступ к нарушающим законодательство ресурсам будет жестко ограничиваться.

"В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий", - говорится в разъяснении ведомства.

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Позиция органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ, по поводу подобных материалов религиозной тематики, как указано в разъяснении, "всегда была однозначна и последовательна".

"Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности", - предупредили в ведомстве.

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Роскомнадзор также просит все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.

"Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - добавили в Роскомнадзоре.

 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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