https://ria.ru/20201030/veruyuschie-1582295499.html
РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих
РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих
Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:15
2020-10-30T15:15
2020-10-30T15:26
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение дал Роскомнадзор, отметив, что ведомство просит воздержаться от их распространения, поскольку в противном случае доступ к нарушающим законодательство ресурсам будет жестко ограничиваться.Позиция органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ, по поводу подобных материалов религиозной тематики, как указано в разъяснении, "всегда была однозначна и последовательна".Роскомнадзор также просит все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
https://ria.ru/20200707/1573988535.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество