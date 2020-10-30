https://ria.ru/20201030/veruyuschie-1582295499.html

РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих

РКН призвал не публиковать материалы, затрагивающие чувства верующих

Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:15

2020-10-30T15:15

2020-10-30T15:26

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распространение в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, соответствующее разъяснение дал Роскомнадзор, отметив, что ведомство просит воздержаться от их распространения, поскольку в противном случае доступ к нарушающим законодательство ресурсам будет жестко ограничиваться.Позиция органов власти, в том числе контрольно-надзорных в сфере СМИ, по поводу подобных материалов религиозной тематики, как указано в разъяснении, "всегда была однозначна и последовательна".Роскомнадзор также просит все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

https://ria.ru/20200707/1573988535.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество