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https://ria.ru/20201030/vebinar-1582324899.html
Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав
Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав
Как защитить свои права, если ты журналист, рассказала представителям СМИ из России и стран ближнего зарубежья российский общественный деятель и публицист Мария РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:10
2020-10-30T17:10
россия
мария бутина
sputnik
журналистика
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Как защитить свои права, если ты журналист, рассказала представителям СМИ из России и стран ближнего зарубежья российский общественный деятель и публицист Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro Международного информационного агентства и радио Sputnik.По ее словам, права журналистов нарушаются очень часто, и добиться справедливости сложно, но делать это нужно, в том числе обращаясь и к международным организациям. Иначе ситуация будет замалчиваться.Мария Бутина посоветовала придерживаться стандартных процедур, к которым стоит прибегать журналисту в сложной ситуации за рубежом."Сохраняйте спокойствие. Если задержали, арестовали, доставили куда-то, задают вопросы, помните самое главное – у вас есть право на звонок, и ваша задача связаться с адвокатом. Если у вас нет адвоката, нужно связаться с руководителем, родственником, тем, кто поможет подобрать профессионального защитника", - сказала эксперт SputnikPro.Ни в коем случае нельзя подписывать документы, совершать действия, о которых просят обвиняющие органы, потому что часто представителя СМИ "пытаются подставить и убедить оговорить себя". Первые минуты после задержания очень важны, поскольку потом на этих показаниях будет формироваться вся дальнейшая защита.Нужно попросить документы о причинах задержания, ордер на изъятие вещей.Важно присутствие понятых, чтобы в вещах журналиста внезапно ничего не нашли, поэтому все процедуры должны соблюдаться.Давать объяснения следует только с прибытием защитника.Мария Бутина пояснила, что правой рукой и самой основной поддержкой находящегося за рубежом журналиста является представитель своего государства в этой стране. Консулы действительно могут многое сделать и прийти на помощь, но нужно своевременно к ним обратиться.Спикер рекомендовала избегать всевозможных "решал", которые будут обещать разрешить проблему за какую-то сумму либо бесплатно."Если у вас есть ощущение, что ваш адвокат, особенно если он назначенный, делает что-то не в вашу пользу, возможно, имеет смысл задуматься о его смене", - сказала Мария Бутина.На вопрос о том, что делать, если журналист не находит поддержки и его обращения игнорируются, она ответила, что на помощь придут социальные сети. Нужно обращаться на всевозможные площадки.Если человек не находит поддержки, следует обращаться к известным людям, блогерам, спортсменам, знакомым. Если журналист лишен площадки для общения с аудиторией из-за цензуры или давления, можно использовать социальные сети."И еще очень важный момент. Если вдруг с вами уже начали встречаться какие-то странные люди, пишут вам какие-то странные угрозы, у вас, не дай Бог, провели обыск или еще что-то, об этом целесообразно доложить сразу в соответствующие органы. Если вы за рубежом – это посольство или консульство, если находитесь в пределах РФ – это правоохранительные органы. Замалчивать ситуацию нельзя, иначе дальше будет хуже", - добавила она.Своевременно решить проблему намного проще, чем разбираться уже с наличием уголовного дела, преследованиями или реализованными угрозами в отношении человека.Мария Бутина вернулась в Россию год назад из США, где была задержана в июле 2018 года и в апреле 2019 года осуждена за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". С лета 2016 года она училась в Американском университете в Вашингтоне, который окончила в мае 2018 года с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. В США она въехала по студенческой визе.Мария Бутина с декабря прошлого года работает на RT ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу".В 26-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro приняли участие представители СМИ из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Молдовы, Абхазии и Осетии.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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россия, мария бутина, sputnik, журналистика

Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав

17:10 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинМария Бутина в студии радио Sputnik
Мария Бутина в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Как защитить свои права, если ты журналист, рассказала представителям СМИ из России и стран ближнего зарубежья российский общественный деятель и публицист Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro Международного информационного агентства и радио Sputnik.
"Где в основном нарушаются права журналистов? Прежде всего, это блокировки, удаление контента, ограничение просмотра нежелательных материалов, избиение корреспондентов, ранения из огнестрельного оружия, нападение радикалов, повреждение съемочного оборудования, аресты, задержания, принудительная депортация", - отметила Мария Бутина.
По ее словам, права журналистов нарушаются очень часто, и добиться справедливости сложно, но делать это нужно, в том числе обращаясь и к международным организациям. Иначе ситуация будет замалчиваться.
Мария Бутина посоветовала придерживаться стандартных процедур, к которым стоит прибегать журналисту в сложной ситуации за рубежом.
"Сохраняйте спокойствие. Если задержали, арестовали, доставили куда-то, задают вопросы, помните самое главное – у вас есть право на звонок, и ваша задача связаться с адвокатом. Если у вас нет адвоката, нужно связаться с руководителем, родственником, тем, кто поможет подобрать профессионального защитника", - сказала эксперт SputnikPro.
Ни в коем случае нельзя подписывать документы, совершать действия, о которых просят обвиняющие органы, потому что часто представителя СМИ "пытаются подставить и убедить оговорить себя". Первые минуты после задержания очень важны, поскольку потом на этих показаниях будет формироваться вся дальнейшая защита.
Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro
Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro
Нужно попросить документы о причинах задержания, ордер на изъятие вещей.
Важно присутствие понятых, чтобы в вещах журналиста внезапно ничего не нашли, поэтому все процедуры должны соблюдаться.
Давать объяснения следует только с прибытием защитника.
Мария Бутина пояснила, что правой рукой и самой основной поддержкой находящегося за рубежом журналиста является представитель своего государства в этой стране. Консулы действительно могут многое сделать и прийти на помощь, но нужно своевременно к ним обратиться.
"В своей ситуации я этого не сделала после первого обыска, который был за три месяца до моего ареста, поскольку была абсолютно уверена, что совершенно ни в чем не виновата. Но отсутствие вашей вины еще не говорит о том, что вас не посадят. Поэтому обращайтесь моментально за помощью, и о ситуации нужно рассказывать максимально громко", - подчеркнула она.
Спикер рекомендовала избегать всевозможных "решал", которые будут обещать разрешить проблему за какую-то сумму либо бесплатно.
"Если у вас есть ощущение, что ваш адвокат, особенно если он назначенный, делает что-то не в вашу пользу, возможно, имеет смысл задуматься о его смене", - сказала Мария Бутина.
На вопрос о том, что делать, если журналист не находит поддержки и его обращения игнорируются, она ответила, что на помощь придут социальные сети. Нужно обращаться на всевозможные площадки.
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Если человек не находит поддержки, следует обращаться к известным людям, блогерам, спортсменам, знакомым. Если журналист лишен площадки для общения с аудиторией из-за цензуры или давления, можно использовать социальные сети.
"Есть мероприятия, на которые допускают по аккредитации, и это указано, поэтому надо быть внимательным. Профессиональная журналистская деятельность без аккредитации может подвергаться санкциям. (...) При выезде за рубеж изучите местное законодательство. И обязательно информируйте родственников, куда собираетесь ехать", - пояснила эксперт.
"И еще очень важный момент. Если вдруг с вами уже начали встречаться какие-то странные люди, пишут вам какие-то странные угрозы, у вас, не дай Бог, провели обыск или еще что-то, об этом целесообразно доложить сразу в соответствующие органы. Если вы за рубежом – это посольство или консульство, если находитесь в пределах РФ – это правоохранительные органы. Замалчивать ситуацию нельзя, иначе дальше будет хуже", - добавила она.
Своевременно решить проблему намного проще, чем разбираться уже с наличием уголовного дела, преследованиями или реализованными угрозами в отношении человека.
Мария Бутина вернулась в Россию год назад из США, где была задержана в июле 2018 года и в апреле 2019 года осуждена за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". С лета 2016 года она училась в Американском университете в Вашингтоне, который окончила в мае 2018 года с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. В США она въехала по студенческой визе.
Мария Бутина с декабря прошлого года работает на RT ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
Евгения Гончарова, Москва - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:56
Sputnik открыл фотовыставку ко Дню балета в Совете Европы в Страсбурге
В 26-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro приняли участие представители СМИ из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Молдовы, Абхазии и Осетии.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
РоссияМария БутинаSputnikжурналистика
 
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