https://ria.ru/20201030/vebinar-1582324899.html

Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав

Мария Бутина провела журналистам вебинар о защите своих прав

Как защитить свои права, если ты журналист, рассказала представителям СМИ из России и стран ближнего зарубежья российский общественный деятель и публицист Мария РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:10

2020-10-30T17:10

2020-10-30T17:10

россия

мария бутина

sputnik

журналистика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Как защитить свои права, если ты журналист, рассказала представителям СМИ из России и стран ближнего зарубежья российский общественный деятель и публицист Мария Бутина на вебинаре просветительского проекта SputnikPro Международного информационного агентства и радио Sputnik.По ее словам, права журналистов нарушаются очень часто, и добиться справедливости сложно, но делать это нужно, в том числе обращаясь и к международным организациям. Иначе ситуация будет замалчиваться.Мария Бутина посоветовала придерживаться стандартных процедур, к которым стоит прибегать журналисту в сложной ситуации за рубежом."Сохраняйте спокойствие. Если задержали, арестовали, доставили куда-то, задают вопросы, помните самое главное – у вас есть право на звонок, и ваша задача связаться с адвокатом. Если у вас нет адвоката, нужно связаться с руководителем, родственником, тем, кто поможет подобрать профессионального защитника", - сказала эксперт SputnikPro.Ни в коем случае нельзя подписывать документы, совершать действия, о которых просят обвиняющие органы, потому что часто представителя СМИ "пытаются подставить и убедить оговорить себя". Первые минуты после задержания очень важны, поскольку потом на этих показаниях будет формироваться вся дальнейшая защита.Нужно попросить документы о причинах задержания, ордер на изъятие вещей.Важно присутствие понятых, чтобы в вещах журналиста внезапно ничего не нашли, поэтому все процедуры должны соблюдаться.Давать объяснения следует только с прибытием защитника.Мария Бутина пояснила, что правой рукой и самой основной поддержкой находящегося за рубежом журналиста является представитель своего государства в этой стране. Консулы действительно могут многое сделать и прийти на помощь, но нужно своевременно к ним обратиться.Спикер рекомендовала избегать всевозможных "решал", которые будут обещать разрешить проблему за какую-то сумму либо бесплатно."Если у вас есть ощущение, что ваш адвокат, особенно если он назначенный, делает что-то не в вашу пользу, возможно, имеет смысл задуматься о его смене", - сказала Мария Бутина.На вопрос о том, что делать, если журналист не находит поддержки и его обращения игнорируются, она ответила, что на помощь придут социальные сети. Нужно обращаться на всевозможные площадки.Если человек не находит поддержки, следует обращаться к известным людям, блогерам, спортсменам, знакомым. Если журналист лишен площадки для общения с аудиторией из-за цензуры или давления, можно использовать социальные сети."И еще очень важный момент. Если вдруг с вами уже начали встречаться какие-то странные люди, пишут вам какие-то странные угрозы, у вас, не дай Бог, провели обыск или еще что-то, об этом целесообразно доложить сразу в соответствующие органы. Если вы за рубежом – это посольство или консульство, если находитесь в пределах РФ – это правоохранительные органы. Замалчивать ситуацию нельзя, иначе дальше будет хуже", - добавила она.Своевременно решить проблему намного проще, чем разбираться уже с наличием уголовного дела, преследованиями или реализованными угрозами в отношении человека.Мария Бутина вернулась в Россию год назад из США, где была задержана в июле 2018 года и в апреле 2019 года осуждена за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". С лета 2016 года она училась в Американском университете в Вашингтоне, который окончила в мае 2018 года с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. В США она въехала по студенческой визе.Мария Бутина с декабря прошлого года работает на RT ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу".В 26-й онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro приняли участие представители СМИ из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Молдовы, Абхазии и Осетии.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. 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https://ria.ru/20201029/napadenie-1582057559.html

https://ria.ru/20201002/fotovystavka-1578091619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария бутина, sputnik, журналистика