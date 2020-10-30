https://ria.ru/20201030/vaktsiny-1582242537.html

Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:36

2020-10-30T11:36

2020-10-30T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра добавила, что заниматься самолечением недопустимо, в столице имеется достаточный запас средств для лечения коронавируса, лекарства пациенты не должны искать сами в аптеках, их надо получать бесплатно по направлению врача."Все препараты в московских поликлиниках есть, все они пациентам выдаются бесплатно. Для этого не надо ходить в аптеку: либо придет врач и принесет, либо в КТ-центрах вы эти лекарства получите. В то же время я периодически встречаю сообщения, что люди не могут купить эти препараты в аптеках. Они и не должны их покупать: эти препараты строго рецептурные. Применять их без назначения врача просто опасно для здоровья", - сказала Ракова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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