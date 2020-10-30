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Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве
Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве
Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:36
2020-10-30T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра добавила, что заниматься самолечением недопустимо, в столице имеется достаточный запас средств для лечения коронавируса, лекарства пациенты не должны искать сами в аптеках, их надо получать бесплатно по направлению врача."Все препараты в московских поликлиниках есть, все они пациентам выдаются бесплатно. Для этого не надо ходить в аптеку: либо придет врач и принесет, либо в КТ-центрах вы эти лекарства получите. В то же время я периодически встречаю сообщения, что люди не могут купить эти препараты в аптеках. Они и не должны их покупать: эти препараты строго рецептурные. Применять их без назначения врача просто опасно для здоровья", - сказала Ракова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

11:36 30.10.2020 (обновлено: 14:54 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы готовимся к тому, что вакцину можно будет масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только она поступит, а я думаю, что в течение месяца, мы начнем ее массово применять для всех желающих", - сказала Ракова в эфире "России 24".

Заммэра добавила, что заниматься самолечением недопустимо, в столице имеется достаточный запас средств для лечения коронавируса, лекарства пациенты не должны искать сами в аптеках, их надо получать бесплатно по направлению врача.
"Все препараты в московских поликлиниках есть, все они пациентам выдаются бесплатно. Для этого не надо ходить в аптеку: либо придет врач и принесет, либо в КТ-центрах вы эти лекарства получите. В то же время я периодически встречаю сообщения, что люди не могут купить эти препараты в аптеках. Они и не должны их покупать: эти препараты строго рецептурные. Применять их без назначения врача просто опасно для здоровья", - сказала Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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