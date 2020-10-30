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Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке
Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке
Существует немало средств, позволяющих оценить, что и как делает за своим компьютером удаленный сотрудник. Их выбор зависит от того, что именно нужно отследить. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:16
2020-10-30T02:16
ашот оганесян
удаленная работа
россия
работа
общество
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Названы основные методы слежки за сотрудниками на удаленке
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Существует немало средств, позволяющих оценить, что и как делает за своим компьютером удаленный сотрудник. Их выбор зависит от того, что именно нужно отследить. Если задача – общий контроль времени, используют агенты мониторинга, которые фиксируют происходящее на экране и сайты или файлы, которые открывает работник, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Если же необходимо предотвратить незаконное использование информации, к которой допущены работники предприятия, используют применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention). Они позволяют отследить потоки данных и попытки их копирования на сторонний носитель или отправки в мессенджеры либо в облако, поделился он.Данные средства позволяют понять, чем занят сотрудник вне офиса в рабочее время и как он использует свои профессиональные доступы. Но на практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Исключение составляют лишь IT-компании, которые уже пошли дальше по этому пути, заключил Оганесян.
https://ria.ru/20201030/zrenie-1582195039.html
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ашот оганесян, удаленная работа, россия, работа, общество

Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

02:16 30.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Существует немало средств, позволяющих оценить, что и как делает за своим компьютером удаленный сотрудник. Их выбор зависит от того, что именно нужно отследить. Если задача – общий контроль времени, используют агенты мониторинга, которые фиксируют происходящее на экране и сайты или файлы, которые открывает работник, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
"В случае, если нужно контролировать, на что именно тратится время сотрудников, используют различные тайм-трекеры. Они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и отделить работу от прокрастинации", — объясняет эксперт.
Если же необходимо предотвратить незаконное использование информации, к которой допущены работники предприятия, используют применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention). Они позволяют отследить потоки данных и попытки их копирования на сторонний носитель или отправки в мессенджеры либо в облако, поделился он.
"Самые простые из DLP-систем просто собирают информацию о действиях пользователя, а более совершенные – автоматически пресекают попытки копирования, действуя по специальным правилам в зависимости от типа передаваемых данных", — отмечает он.
Данные средства позволяют понять, чем занят сотрудник вне офиса в рабочее время и как он использует свои профессиональные доступы. Но на практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Исключение составляют лишь IT-компании, которые уже пошли дальше по этому пути, заключил Оганесян.
Удаленный режим работы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
02:10
Как спасти глаза во время удаленки?
 
Ашот ОганесянУдаленная работаРоссияРаботаОбщество
 
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