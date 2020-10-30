https://ria.ru/20201030/udalenka-1582195215.html

Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

Существует немало средств, позволяющих оценить, что и как делает за своим компьютером удаленный сотрудник. Их выбор зависит от того, что именно нужно отследить. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:16

2020-10-30T02:16

2020-10-30T02:16

ашот оганесян

удаленная работа

россия

работа

общество

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Названы основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Существует немало средств, позволяющих оценить, что и как делает за своим компьютером удаленный сотрудник. Их выбор зависит от того, что именно нужно отследить. Если задача – общий контроль времени, используют агенты мониторинга, которые фиксируют происходящее на экране и сайты или файлы, которые открывает работник, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Если же необходимо предотвратить незаконное использование информации, к которой допущены работники предприятия, используют применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention). Они позволяют отследить потоки данных и попытки их копирования на сторонний носитель или отправки в мессенджеры либо в облако, поделился он.Данные средства позволяют понять, чем занят сотрудник вне офиса в рабочее время и как он использует свои профессиональные доступы. Но на практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Исключение составляют лишь IT-компании, которые уже пошли дальше по этому пути, заключил Оганесян.

https://ria.ru/20201030/zrenie-1582195039.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, удаленная работа, россия, работа, общество