https://ria.ru/20201030/uchilische-1582208457.html

В Петрозаводском кадетском училище выявили 175 случаев COVID среди детей

В Петрозаводском кадетском училище выявили 175 случаев COVID среди детей

Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:45

2020-10-30T07:45

2020-10-30T07:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петрозаводск

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.По словам Сараева, 15 кадетов, имеющих симптомы заболевания, находятся в больнице, где получают необходимо лечение."Обучение для остальных кадетов продолжается практически в прежнем режиме. Руководством Петрозаводского президентского кадетского училища приняты адекватные меры в целях недопущения распространения инфекции: обеспечено максимальное разобщение кадетов; организовано дистанционное обучение инфицированных кадетов, у которых отсутствуют симптомы заболевания, в жилых корпусах; питание организовано посменно, с рассадкой через стол; организованы прогулки кадетов, в том числе вместо физической подготовки; обеспечен масочный режим; организовано дежурство педагогических работников, воспитатели дежурят по две недели", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

петрозаводск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петрозаводск, общество