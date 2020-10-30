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В Петрозаводском кадетском училище выявили 175 случаев COVID среди детей
В Петрозаводском кадетском училище выявили 175 случаев COVID среди детей
Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:45
2020-10-30T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петрозаводск
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.По словам Сараева, 15 кадетов, имеющих симптомы заболевания, находятся в больнице, где получают необходимо лечение."Обучение для остальных кадетов продолжается практически в прежнем режиме. Руководством Петрозаводского президентского кадетского училища приняты адекватные меры в целях недопущения распространения инфекции: обеспечено максимальное разобщение кадетов; организовано дистанционное обучение инфицированных кадетов, у которых отсутствуют симптомы заболевания, в жилых корпусах; питание организовано посменно, с рассадкой через стол; организованы прогулки кадетов, в том числе вместо физической подготовки; обеспечен масочный режим; организовано дежурство педагогических работников, воспитатели дежурят по две недели", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петрозаводск, общество

В Петрозаводском кадетском училище выявили 175 случаев COVID среди детей

07:45 30.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
"По имеющейся у меня информации, в кадетском училище протестированы все кадеты, из них положительный тест у 175 человек. При этом 160 переносят инфицирование бессимптомно, чувствуют себя практически здоровыми, но при этом изолированы от других кадетов, проживают в отдельном корпусе, им переданы планшеты для продолжения обучения дистанционно", - рассказал он.
По словам Сараева, 15 кадетов, имеющих симптомы заболевания, находятся в больнице, где получают необходимо лечение.
"Обучение для остальных кадетов продолжается практически в прежнем режиме. Руководством Петрозаводского президентского кадетского училища приняты адекватные меры в целях недопущения распространения инфекции: обеспечено максимальное разобщение кадетов; организовано дистанционное обучение инфицированных кадетов, у которых отсутствуют симптомы заболевания, в жилых корпусах; питание организовано посменно, с рассадкой через стол; организованы прогулки кадетов, в том числе вместо физической подготовки; обеспечен масочный режим; организовано дежурство педагогических работников, воспитатели дежурят по две недели", - отметил он.
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