https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582332881.html

Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей

Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей

Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:40

2020-10-30T17:40

2020-10-30T17:57

россия

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.Отмечается, что обвиняемый не признал вину в убийствах. Следователями было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 15 осмотров и обысков, 45 судебных экспертиз, в том числе 16 генетических, 4 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, комплексная психолого-психиатрическая.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575488558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573013565.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия