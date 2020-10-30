Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей
17:40 30.10.2020 (обновлено: 17:57 30.10.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый не признал вину в убийствах. Следователями было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 15 осмотров и обысков, 45 судебных экспертиз, в том числе 16 генетических, 4 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, комплексная психолого-психиатрическая.