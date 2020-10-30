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Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей
Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей
Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:40
2020-10-30T17:57
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.Отмечается, что обвиняемый не признал вину в убийствах. Следователями было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 15 осмотров и обысков, 45 судебных экспертиз, в том числе 16 генетических, 4 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, комплексная психолого-психиатрическая.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575488558.html
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россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Жителя Марий Эл пожизненно осудили за убийство женщины и двух ее детей

17:40 30.10.2020 (обновлено: 17:57 30.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Марий Эл осужден пожизненно за убийство женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый не признал вину в убийствах. Следователями было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 15 осмотров и обысков, 45 судебных экспертиз, в том числе 16 генетических, 4 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, комплексная психолого-психиатрическая.
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