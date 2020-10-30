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В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери
В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери
Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:00
2020-10-30T15:14
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и залил бетоном, суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.В пресс-службе ведомства сообщили, что в августе 2019 года в полицию обратилась пенсионерка по факту безвестного исчезновения внука 1992 года рождения. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).Из показаний обвиняемого следует, что в ходе ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений к сожителю своей дочери, он выстрелил в него из пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления закопал его тело в своем гараже и залил бетоном, а пистолет уничтожил.По информации местных СМИ, поиски молодого человека длились год, так как он числился безвестно пропавшим.
https://ria.ru/20200921/ubiystvo-1577547271.html
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ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери

15:00 30.10.2020 (обновлено: 15:14 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и залил бетоном, суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.
"Обвиняемому пенсионеру по статье "Убийство" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в августе 2019 года в полицию обратилась пенсионерка по факту безвестного исчезновения внука 1992 года рождения. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1957 г.р. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении", - сообщает пресс-служба.
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Из показаний обвиняемого следует, что в ходе ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений к сожителю своей дочери, он выстрелил в него из пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления закопал его тело в своем гараже и залил бетоном, а пистолет уничтожил.
По информации местных СМИ, поиски молодого человека длились год, так как он числился безвестно пропавшим.
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