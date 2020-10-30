В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери
15:00 30.10.2020 (обновлено: 15:14 30.10.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и залил бетоном, суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.
"Обвиняемому пенсионеру по статье "Убийство" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в августе 2019 года в полицию обратилась пенсионерка по факту безвестного исчезновения внука 1992 года рождения. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1957 г.р. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении", - сообщает пресс-служба.
Из показаний обвиняемого следует, что в ходе ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений к сожителю своей дочери, он выстрелил в него из пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления закопал его тело в своем гараже и залил бетоном, а пистолет уничтожил.
По информации местных СМИ, поиски молодого человека длились год, так как он числился безвестно пропавшим.
27 октября, 12:19Пенсионер пробил крышу подвала, упав с пятого этажа дома