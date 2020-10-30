https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582292394.html

В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери

В Ленинградской области мужчину будут судить за убийство сожителя дочери

Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:00

2020-10-30T15:00

2020-10-30T15:14

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте 63-летнего жителя Ленобласти, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей дочери, после чего закопал его тело и залил бетоном, суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.В пресс-службе ведомства сообщили, что в августе 2019 года в полицию обратилась пенсионерка по факту безвестного исчезновения внука 1992 года рождения. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).Из показаний обвиняемого следует, что в ходе ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений к сожителю своей дочери, он выстрелил в него из пистолета. После чего с целью сокрытия следов преступления закопал его тело в своем гараже и залил бетоном, а пистолет уничтожил.По информации местных СМИ, поиски молодого человека длились год, так как он числился безвестно пропавшим.

https://ria.ru/20200921/ubiystvo-1577547271.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/padenie-1581728620.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия