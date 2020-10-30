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Туризм
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Власти Чечни намерены развивать новые виды туризма
Власти Чечни намерены развивать новые виды туризма
Власти Чечни планируют в будущем году заняться развитием агро- и экологического туризма, сообщил профильный министр республики Муслим Байтазиев. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T01:40
2020-10-30T01:40
туризм
россия
новости - туризм
чеченская республика (чечня)
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Власти Чечни планируют в будущем году заняться развитием агро- и экологического туризма, сообщил профильный министр республики Муслим Байтазиев.По его словам, 2019 год показал, что в среднем туристы остаются в республике на 2-3 суток, когда в 2015-2016 годах этот показатель не превышал и суток.Как отметил министр, уже сегодня инфраструктура региона может принимать в год около 500-600 тысяч человек, и практически 50% туристов возвращаются еще раз."Но я был бы счастлив и доволен своей работой, если бы на каждого жителя республики приходился один турист. То есть это полтора миллиона человек", - добавил он.
https://ria.ru/20200730/1575165935.html
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россия, новости - туризм, чеченская республика (чечня), грозный

Власти Чечни намерены развивать новые виды туризма

01:40 30.10.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГород Грозный
Город Грозный - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Власти Чечни планируют в будущем году заняться развитием агро- и экологического туризма, сообщил профильный министр республики Муслим Байтазиев.
По его словам, 2019 год показал, что в среднем туристы остаются в республике на 2-3 суток, когда в 2015-2016 годах этот показатель не превышал и суток.
"Мы планируем развивать такой вид туризма как агроусадьбы. У нас есть очень хорошие сельхозпредприятия, на базе которых мы могли бы это развивать. Если честно, в этом году, объявленном главой республики годом туризма, у нас было очень много планов, но пандемия коронавируса их подкорректировала, поэтому не удалось реализовать все в этом году. Но, я думаю, уже в следующем году мы будем делать акцент на экотуризме, на агротуризме, на медицинском оздоровительном туризме", - сказал Байтазиев.
Как отметил министр, уже сегодня инфраструктура региона может принимать в год около 500-600 тысяч человек, и практически 50% туристов возвращаются еще раз.
"Но я был бы счастлив и доволен своей работой, если бы на каждого жителя республики приходился один турист. То есть это полтора миллиона человек", - добавил он.
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