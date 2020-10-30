https://ria.ru/20201030/turizm-1582199673.html

Власти Чечни намерены развивать новые виды туризма

Власти Чечни намерены развивать новые виды туризма

Власти Чечни планируют в будущем году заняться развитием агро- и экологического туризма, сообщил профильный министр республики Муслим Байтазиев. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T01:40

2020-10-30T01:40

2020-10-30T01:40

туризм

россия

новости - туризм

чеченская республика (чечня)

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Власти Чечни планируют в будущем году заняться развитием агро- и экологического туризма, сообщил профильный министр республики Муслим Байтазиев.По его словам, 2019 год показал, что в среднем туристы остаются в республике на 2-3 суток, когда в 2015-2016 годах этот показатель не превышал и суток.Как отметил министр, уже сегодня инфраструктура региона может принимать в год около 500-600 тысяч человек, и практически 50% туристов возвращаются еще раз."Но я был бы счастлив и доволен своей работой, если бы на каждого жителя республики приходился один турист. То есть это полтора миллиона человек", - добавил он.

https://ria.ru/20200730/1575165935.html

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грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, чеченская республика (чечня), грозный