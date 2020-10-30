https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html

Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию

Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:12

2020-10-30T11:12

2020-10-30T11:12

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туризм

коронавирус в россии

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турция

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса провели исследование среди 4300 пользователей. 56 процентов респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах.Больше всего голосов набрал Таиланд — туда хотели бы улететь девять процентов опрошенных. Восемь процентов выбрали бы Индонезию (в основном Бали), а семь процентов – Турцию.Также довольно часто туристы называли Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию.Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали лишь пять процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html

бали

португалия

турция

оаэ

сша

таиланд

грузия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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