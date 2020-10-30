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Туризм
https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html
Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию
Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:12
2020-10-30T11:12
туристы
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бали
туризм
новости - туризм
португалия
турция
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса провели исследование среди 4300 пользователей. 56 процентов респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах.Больше всего голосов набрал Таиланд — туда хотели бы улететь девять процентов опрошенных. Восемь процентов выбрали бы Индонезию (в основном Бали), а семь процентов – Турцию.Также довольно часто туристы называли Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию.Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали лишь пять процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html
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португалия
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туристы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бали, туризм, новости - туризм, португалия, турция, оаэ, сша, таиланд, грузия

Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию

11:12 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр АндреевТуристка на пляже, Таиланд
Туристка на пляже, Таиланд - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели исследование среди 4300 пользователей. 56 процентов респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах.
Больше всего голосов набрал Таиланд — туда хотели бы улететь девять процентов опрошенных. Восемь процентов выбрали бы Индонезию (в основном Бали), а семь процентов – Турцию.
Также довольно часто туристы называли Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию.
Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали лишь пять процентов опрошенных.
Папуа - Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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