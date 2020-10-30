https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html
Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию
Российские туристы назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:12
2020-10-30T11:12
2020-10-30T11:12
туристы
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бали
туризм
новости - туризм
португалия
турция
оаэ
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a64f9cbe2325ca15e0a5ecccfd7ef5a5.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса провели исследование среди 4300 пользователей. 56 процентов респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах.Больше всего голосов набрал Таиланд — туда хотели бы улететь девять процентов опрошенных. Восемь процентов выбрали бы Индонезию (в основном Бали), а семь процентов – Турцию.Также довольно часто туристы называли Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию.Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали лишь пять процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html
бали
португалия
турция
оаэ
сша
таиланд
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бали, туризм, новости - туризм, португалия, турция, оаэ, сша, таиланд, грузия
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели исследование среди 4300 пользователей. 56 процентов респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах.
Больше всего голосов набрал Таиланд — туда хотели бы улететь девять процентов опрошенных. Восемь процентов выбрали бы Индонезию (в основном Бали), а семь процентов – Турцию.
Также довольно часто туристы называли Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию.
Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали лишь пять процентов опрошенных.