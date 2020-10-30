https://ria.ru/20201030/tsunami-1582330698.html

Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции

Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции

Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами/ Его спровоцировало землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее на западе Турции. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:33

2020-10-30T17:33

2020-10-30T17:54

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

измир

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами/ Его спровоцировало землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее на западе Турции.На кадрах видно, как вода затопляет прибрежную территорию, а также несколько улиц города Сеферихисар. Течение уносит различные предметы, в том числе кресла и лежаки.Как передает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, эпицентр землетрясения располагался в районе города Сеферихисар провинции Измир. В результате погибли четыре человека, как минимум 120 получили ранения. Некоторые здания разрушены. Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах — там его магнитуду оценили в 6,9 и зафиксировали разрушения.Министры иностранных дел обеих стран, как сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, договорились о взаимопомощи после ЧП.Информации о россиянах, пострадавших в Измире, пока нет, сообщило посольство в Анкаре.

https://ria.ru/20201030/video-1582315951.html

измир (провинция)

турция

измир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, измир, в мире