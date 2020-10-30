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Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции
Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции
Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами/ Его спровоцировало землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее на западе Турции. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:33
2020-10-30T17:54
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
турция
измир
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами/ Его спровоцировало землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее на западе Турции.На кадрах видно, как вода затопляет прибрежную территорию, а также несколько улиц города Сеферихисар. Течение уносит различные предметы, в том числе кресла и лежаки.Как передает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, эпицентр землетрясения располагался в районе города Сеферихисар провинции Измир. В результате погибли четыре человека, как минимум 120 получили ранения. Некоторые здания разрушены. Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах — там его магнитуду оценили в 6,9 и зафиксировали разрушения.Министры иностранных дел обеих стран, как сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, договорились о взаимопомощи после ЧП.Информации о россиянах, пострадавших в Измире, пока нет, сообщило посольство в Анкаре.
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измир (провинция)
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землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, измир, в мире

Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции

17:33 30.10.2020 (обновлено: 17:54 30.10.2020)
 
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами/ Его спровоцировало землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее на западе Турции.
На кадрах видно, как вода затопляет прибрежную территорию, а также несколько улиц города Сеферихисар. Течение уносит различные предметы, в том числе кресла и лежаки.
Как передает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, эпицентр землетрясения располагался в районе города Сеферихисар провинции Измир. В результате погибли четыре человека, как минимум 120 получили ранения. Некоторые здания разрушены. Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах — там его магнитуду оценили в 6,9 и зафиксировали разрушения.
Министры иностранных дел обеих стран, как сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, договорились о взаимопомощи после ЧП.
Информации о россиянах, пострадавших в Измире, пока нет, сообщило посольство в Анкаре.
Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 16:39
Опубликовано видео мощного землетрясения в Турции
 
Землетрясение в Эгейском мореИзмир (провинция)ТурцияИзмирВ мире
 
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