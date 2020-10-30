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https://ria.ru/20201030/tsunami-1582306317.html
СМИ сообщили о небольшом цунами после землетрясения на западе Турции
СМИ сообщили о небольшом цунами после землетрясения на западе Турции
По меньшей мере 20 зданий разрушены в Измире на западе Турции в результате сильного землетрясения, заявил мэр города Тунч Сойер. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:05
2020-10-30T17:14
землетрясение в эгейском море
измир
турция
в мире
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. По меньшей мере 20 зданий разрушены в Измире на западе Турции в результате сильного землетрясения, заявил мэр города Тунч Сойер.Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере шести зданий в Измире."Пока мы не владеем всей информацией, получили информацию о 20 разрушенных зданиях. Больше всего разрушений в районах Измира Борнова и Байраклы. Сведений о погибших пока у нас нет", - цитирует Тунча телеканал NTV.Землетрясение также вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар. Телеканал NTV демонстрирует кадры с залитыми водой улицами города.
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измир
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землетрясение в эгейском море, измир, турция, в мире

СМИ сообщили о небольшом цунами после землетрясения на западе Турции

16:05 30.10.2020 (обновлено: 17:14 30.10.2020)
 
© AP Photo / Ismail GokmenЛюди собрались на улице возле своих домов в Измире, Турция, после сильного землетрясения
Люди собрались на улице возле своих домов в Измире, Турция, после сильного землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Ismail Gokmen
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. По меньшей мере 20 зданий разрушены в Измире на западе Турции в результате сильного землетрясения, заявил мэр города Тунч Сойер.
Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере шести зданий в Измире.
"Пока мы не владеем всей информацией, получили информацию о 20 разрушенных зданиях. Больше всего разрушений в районах Измира Борнова и Байраклы. Сведений о погибших пока у нас нет", - цитирует Тунча телеканал NTV.
Землетрясение также вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар. Телеканал NTV демонстрирует кадры с залитыми водой улицами города.
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции. 30 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
15:36
В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9
 
Землетрясение в Эгейском мореИзмирТурцияВ мире
 
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