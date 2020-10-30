https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html

В Минцифры оценили влияние пандемии на темпы цифровизации в России

В Минцифры оценили влияние пандемии на темпы цифровизации в России

Пандемия коронавируса позволила России ускорить темпы цифровизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:31

2020-10-30T16:31

2020-10-30T16:31

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максут шадаев

здоровье - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса позволила России ускорить темпы цифровизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Главным эффектом, по словам министра, оказалось то, что все услуги можно получать не выходя из дома. "Большой объем социальных выплат, который был запущен для поддержки населения, семей с детьми, все перешло полностью в онлайн", - отметил он.Шадаев также указал, что введенные в Москве и ряде регионов цифровые пропуска позволили выйти на абсолютно другое понимание, что такое ID гражданина. "Сейчас все наши дискуссии ведутся относительно того, что, может быть, он и не должен иметь физический форм-фактор, достаточно иметь цифровые двойники документов в мобильном приложении. И я считаю, что сейчас правительство как никогда близко к тому, чтобы такое решение принять", - сказал он."В принципе скоро телефон заменит большую часть тех документов, которые до сих пор многие десятки лет существуют на бумаге", - заключил глава Минцифры.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200922/blokirovka-1577577935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максут шадаев, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика