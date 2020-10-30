https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html

Симоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter

Симоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян констатировала, что президентские выборы в США еще не прошли, но "американская демократия уже... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:53

2020-10-30T14:53

2020-10-30T18:40

медиавойны

телеканал rt

telegram (приложение)

президентские выборы в сша

маргарита симоньян

twitter

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян констатировала, что президентские выборы в США еще не прошли, но "американская демократия уже побеждает".Так она прокомментировала решение Twitter пометить сюжет RT о вопросах, возникающих на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов американских выборов, как "потенциально вводящий в заблуждение".По словам главного редактора, российское СМИ так маркируют впервые.Это уже не первый пример цензуры в отношении российских СМИ со стороны западных социальных медиа. Так, ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. До этого таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. МИД призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.YouTube заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.

https://ria.ru/20201030/rt-1582224399.html

https://ria.ru/20201028/tsenzura-1581889243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, telegram (приложение), президентские выборы в сша, маргарита симоньян, twitter, в мире