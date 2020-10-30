Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html
Симоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter
Симоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян констатировала, что президентские выборы в США еще не прошли, но "американская демократия уже... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:53
2020-10-30T18:40
медиавойны
телеканал rt
telegram (приложение)
президентские выборы в сша
маргарита симоньян
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582264950_247:0:2500:1267_1400x0_80_0_0_26ae801609f8fa6ec56f0f6c9d3e3e37.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян констатировала, что президентские выборы в США еще не прошли, но "американская демократия уже побеждает".Так она прокомментировала решение Twitter пометить сюжет RT о вопросах, возникающих на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов американских выборов, как "потенциально вводящий в заблуждение".По словам главного редактора, российское СМИ так маркируют впервые.Это уже не первый пример цензуры в отношении российских СМИ со стороны западных социальных медиа. Так, ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. До этого таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. МИД призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.YouTube заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
https://ria.ru/20201030/rt-1582224399.html
https://ria.ru/20201028/tsenzura-1581889243.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582264950_197:0:2304:1580_1400x0_80_0_0_5375fc4a0e1c79fe8090ddfc3d89c83c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, telegram (приложение), президентские выборы в сша, маргарита симоньян, twitter, в мире

Симоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter

14:53 30.10.2020 (обновлено: 18:40 30.10.2020)
 
© РИА НовостиСтраница RT в Twitter
Страница RT в Twitter - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян констатировала, что президентские выборы в США еще не прошли, но "американская демократия уже побеждает".
Так она прокомментировала решение Twitter пометить сюжет RT о вопросах, возникающих на фоне сообщений о возможной фальсификации результатов американских выборов, как "потенциально вводящий в заблуждение".

"Twitter промаркировал наш сюжет о выборах в США — его нельзя ретвитнуть или ответить на него. <...> Видеосюжет был о проблемах, которые могут возникнуть в ходе голосования и при подсчете голосов, и построен на заявлениях организаций и политиков, которые обеспокоены тем, что во время выборов могут быть нарушения", — написала Симоньян в Telegram-канале.

По словам главного редактора, российское СМИ так маркируют впервые.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:26
RT назвал маркировку Twitter материала о выборах в США примером цензуры
Это уже не первый пример цензуры в отношении российских СМИ со стороны западных социальных медиа. Так, ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. До этого таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. МИД призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.
YouTube заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 11:20
Роскомнадзор потребовал от западных ресурсов прекратить цензуру российских СМИ
 
МедиавойныТелеканал RTTelegram (приложение)Президентские выборы в СШАМаргарита СимоньянTwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния