https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582378573.html

Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику

Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику

Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:10

2020-10-30T21:10

2020-10-30T21:10

россия

зельфира трегулова

дмитрий азаров

самара

самарская область

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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба правительства региона.Ход работ по реконструкции "Фабрики-кухни" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.По информации пресс-службы, на данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду – прокладываются временные коммуникации, создается тепловой контур по периметру.Азаров выразил признательность Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области. "Я хочу вас поблагодарить за подвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20201030/most-1582318497.html

https://ria.ru/20201029/mordoviya-1582179592.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зельфира трегулова, дмитрий азаров, самара, самарская область