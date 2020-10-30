Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ход работ по реконструкции "Фабрики-кухни" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.
"Работы идут в соответствии с графиком, в этом Зельфира Трегулова убедилась лично", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду – прокладываются временные коммуникации, создается тепловой контур по периметру.
"Здание все больше и больше приобретает тот характер, который был присущ ему изначально. Сегодня я уезжаю из Самары с уверенностью, что этот масштабнейший в стране проект по созданию крупнейшего филиала национального искусства в регионе – в климате максимального благоприятствования и поддержки", - цитирует Трегулову пресс-служба.
Азаров выразил признательность Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области. "Я хочу вас поблагодарить за подвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад", - сказал губернатор.