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Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику
Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику
Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:10
2020-10-30T21:10
россия
зельфира трегулова
дмитрий азаров
самара
самарская область
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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба правительства региона.Ход работ по реконструкции "Фабрики-кухни" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.По информации пресс-службы, на данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду – прокладываются временные коммуникации, создается тепловой контур по периметру.Азаров выразил признательность Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области. "Я хочу вас поблагодарить за подвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20201030/most-1582318497.html
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россия
самара
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россия, зельфира трегулова, дмитрий азаров, самара, самарская область

Реконструкция здания для филиала Третьяковки в Самаре идет по графику

21:10 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на город Самару
Вид на город Самару - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкция здания "Фабрики-кухни" в Самаре, в котором планируется открыть филиал Третьяковской галереи, идет в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ход работ по реконструкции "Фабрики-кухни" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.
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"Работы идут в соответствии с графиком, в этом Зельфира Трегулова убедилась лично", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации, ведутся работы по усилению каркаса здания: колонн, балок и перекрытий. Кроме того, специалисты сейчас восстанавливают и укрепляют оконные и дверные проемы, реставрируют парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начата работа по изготовлению постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду – прокладываются временные коммуникации, создается тепловой контур по периметру.

"Здание все больше и больше приобретает тот характер, который был присущ ему изначально. Сегодня я уезжаю из Самары с уверенностью, что этот масштабнейший в стране проект по созданию крупнейшего филиала национального искусства в регионе – в климате максимального благоприятствования и поддержки", - цитирует Трегулову пресс-служба.

Азаров выразил признательность Трегуловой за деятельное участие в реализации проекта по созданию филиала Третьяковки в Самарской области. "Я хочу вас поблагодарить за подвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад", - сказал губернатор.
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РоссияЗельфира ТрегуловаДмитрий АзаровСамараСамарская область
 
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