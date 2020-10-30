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Музей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет
Музей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет
Третьяковская галерея продолжает экспансию по России: новой точкой стала Самара, где в 2022 году откроется главное здание филиала музея. Причем в строении,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
2020-10-30T18:36
выставки
самарская область
культура
музеи
зельфира трегулова
огюст роден
модест мусоргский
иван крамской
москва
самара
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Третьяковская галерея продолжает экспансию по России: новой точкой стала Самара, где в 2022 году откроется главное здание филиала музея. Причем в строении, необычном во всех смыслах, — знаменитой Фабрике-кухне, памятнике конструктивизма, который сейчас реставрируют. В городе уже открылись две выставки из собрания Третьяковки: проекты о передвижниках и об ученице Огюста Родена — Анне Голубкиной. О том, что покажут в "серпе и молоте" и правда ли, что новые выставки передвижников — настоящие блокбастеры, — в материале РИА Новости.Музейная кухняОткрытие филиала в Фабрике-кухне — задача амбициозная. Здание построено в форме серпа и молота (проект Екатерины Максимовой задумывался как воплощение "нового быта" в конструктивизме). Это влияет на выставочное пространство и реставрацию.Поскольку речь идет еще и об уникальном памятнике архитектуры, Третьяковка намерена сделать музей "одним из самых важных артефактов, ради которого люди будут сюда приходить". А приходить есть ради чего. Здание 1932 года задумывалось как гигант общепита для работников промышленных районов и жителей производственных зон.Из "молота" — кухни — по конвейерам доставляли готовую еду в "серп" — столовые — на раздачу.Выставочные залы разместят на втором этаже, в "серпе", разделенном на три части. Плюсы этого пространства в его оригинальности. Можно отсекать части "серпа", переходить по прозрачным туннелям в "молот". Но и сложностей хватает.Как отмечает директор филиала, приходится принимать нестандартные решения.Это необходимо, чтобы экспонировать графику, не терпящую солнечного света.Зельфира Трегулова надеется, что филиал, расположенный на стыке старой Самары и жилых и промышленных районов, "станет драйвером общественной, художественной, публичной жизни и установит очень высокий стандарт".В здании Фабрики-кухни запланированы лекторий, кинозал, образовательный центр, медиатека, ресторан, кофейня, резиденции для художников, детские площадки. Модерн и ученица РоденаУ самарского филиала в планах — исследование и показ искусства ХХ-ХХI веков. Дебютная экспозиция — об ученице Огюста Родена, первой женщине-скульпторе в России Анне Голубкиной.Экспозиция Голубкиной из собрания ГТГ и Самарского областного художественного музея — практически энциклопедия ее творчества.Почти сто работ показывают, как скульптор увлеклась импрессионизмом, символизмом, искусством Древнего Египта, Месопотамии, Греции.Интересно, что многие произведения Голубкиной покинули Москву впервые за 70 лет. И это не только отливы в материале. Здесь есть уникальные работы из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины, графика.Но это только первый шаг филиала."Идея была в том, что музей (филиал. — Прим. ред.) принимает некий архив из Третьяковки, работает с ним, показывает и изучает, — уточняет Михаил Савченко. — Но, скорее всего, со временем сформируется собственный фонд. Как нам кажется, ценнее оригинальная коллекция, которая станет потом частью собрания Третьяковской галереи".Выставка открыта до 13 декабря. А следующий проект филиала — экспозиция авангарда "Передовой отряд". Вернисаж запланирован на начало следующего года.На то они и "передвижники"Третьяковка заявляет о себе и на других площадках: в Самарском областном художественном музее открылась выставка "Передвижники: образ эпохи".Проект приурочен к 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок. Работы именно этого творческого объединения послужили основой коллекции Третьяковки.Поэтому в экспозиции — сплошь звезды. Это портреты и жанровые сцены, созданные в годы расцвета объединения (многие приобрел у мастеров сам Третьяков). Проект помогает лучше понять ту эпоху, людей и события.Здесь произведения Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова.На картинах — философы и ученые, артисты и музыканты. Например, блистательный портрет хирурга Пирогова кисти Репина — один из самых мощных и ярких у художника. Среди хитов — портрет композитора Петра Чайковского работы Кузнецова, автопортреты Крамского, портрет Репина, выполненный Поленовым.Особенно колоритен раздел, посвященный жанровым сюжетам: самобытные типажи, лирические моменты, необычная повседневность. Купцы и чиновники, сельские жители и разночинцы. А еще светские дамы, какими их видели Константин Маковский и Суриков.Не обошлось без уникальных работ. В Самаре представлены картины, нечасто покидающие фонды ГТГ. Их специально отреставрировали — это малоизвестные холсты Бодаревского, Савицкого, Богданова-Бельского.Выставка будет открыта до 21 января и позволит в прямом смысле заново взглянуть на знаменитых художников.
https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html
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выставки, самарская область, музеи, зельфира трегулова, огюст роден, модест мусоргский, иван крамской, москва, самара, куйбышев, илья репин, василий суриков, василий поленов

Музей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет

08:00 30.10.2020 (обновлено: 18:36 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкДиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила Самару
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила Самару - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Третьяковская галерея продолжает экспансию по России: новой точкой стала Самара, где в 2022 году откроется главное здание филиала музея. Причем в строении, необычном во всех смыслах, — знаменитой Фабрике-кухне, памятнике конструктивизма, который сейчас реставрируют. В городе уже открылись две выставки из собрания Третьяковки: проекты о передвижниках и об ученице Огюста Родена — Анне Голубкиной. О том, что покажут в "серпе и молоте" и правда ли, что новые выставки передвижников — настоящие блокбастеры, — в материале РИА Новости.

Музейная кухня

Открытие филиала в Фабрике-кухне — задача амбициозная. Здание построено в форме серпа и молота (проект Екатерины Максимовой задумывался как воплощение "нового быта" в конструктивизме). Это влияет на выставочное пространство и реставрацию.

"Для Третьяковской галереи работа в регионах крайне важна: мы задумывались как очень демократический музей, для людей, — рассказала РИА Новости директор ГТГ Зельфира Трегулова. — Самара для нас один из главных городов. В 2018 году возникла идея филиала, который должен стать локомотивом музейного процесса в регионе".

Поскольку речь идет еще и об уникальном памятнике архитектуры, Третьяковка намерена сделать музей "одним из самых важных артефактов, ради которого люди будут сюда приходить".
© Фото : Правительство Самарской области

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре.

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре
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Реставрация Фабрики-кухни в Самаре.

© Фото : Правительство Самарской области
© РИА Новости / Анар Мовсумов

Здание Фабрики-кухни в Самаре в 2013 году.

Здание Фабрики-кухни в Самаре
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Здание Фабрики-кухни в Самаре в 2013 году.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
© Фото : Правительство Самарской области

Директор филиала ГТГ показывает губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и помощнику президента России Владимиру Мединскому план реставрации Фабрики-кухни.

Дмитрий Азаров и Владимир Мединский оценили ход реставрации Фабрики-кухни в Самаре
3 из 3

Директор филиала ГТГ показывает губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и помощнику президента России Владимиру Мединскому план реставрации Фабрики-кухни.

© Фото : Правительство Самарской области
1 из 3

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре.

© Фото : Правительство Самарской области
2 из 3

Здание Фабрики-кухни в Самаре в 2013 году.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
3 из 3

Директор филиала ГТГ показывает губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и помощнику президента России Владимиру Мединскому план реставрации Фабрики-кухни.

© Фото : Правительство Самарской области
А приходить есть ради чего. Здание 1932 года задумывалось как гигант общепита для работников промышленных районов и жителей производственных зон.
Из "молота" — кухни — по конвейерам доставляли готовую еду в "серп" — столовые — на раздачу.

"Фабрика-кухня многократно перестраивалась внутри, да и снаружи, — объяснил РИА Новости директор самарского филиала ГТГ Михаил Савченко. — Но то, что сделаем в итоге, будет максимально близко к исходному проекту Максимовой".

Выставочные залы разместят на втором этаже, в "серпе", разделенном на три части. Плюсы этого пространства в его оригинальности. Можно отсекать части "серпа", переходить по прозрачным туннелям в "молот". Но и сложностей хватает.
Как отмечает директор филиала, приходится принимать нестандартные решения.

"Стены выставочных залов на втором этаже практически целиком состоят из окон. Нам нужно создать систему, которая бы эстетично выглядела. В то же время надо понимать, что окна — это не очень хорошо для художественного музея. Придумываем разные системы мобильных перегородок, блэкаутов, которые будут автоматически открываться и закрываться", — говорит Савченко.

Это необходимо, чтобы экспонировать графику, не терпящую солнечного света.
Зельфира Трегулова надеется, что филиал, расположенный на стыке старой Самары и жилых и промышленных районов, "станет драйвером общественной, художественной, публичной жизни и установит очень высокий стандарт".
В здании Фабрики-кухни запланированы лекторий, кинозал, образовательный центр, медиатека, ресторан, кофейня, резиденции для художников, детские площадки.

Модерн и ученица Родена

У самарского филиала в планах — исследование и показ искусства ХХ-ХХI веков. Дебютная экспозиция — об ученице Огюста Родена, первой женщине-скульпторе в России Анне Голубкиной.

"Мы прекрасно понимаем, что до открытия филиала должны быть очень активны. Месяцем ранее на площадке Музея модерна открыли блестящую, на мой взгляд, выставку "Стихии Анны Голубкиной", — сообщила Зельфира Трегулова, отметив, что стилистика и эстетика площадки идеально соответствуют работам скульптора.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Скульптура Анны Голубкиной ваза "Туман" (около 1908 года).

Скульптура А.Голубкиной ваза Туман (около 1908 года) на открытии выставки Анна Голубкина. К 150-летию со дня рождения в Третьяковской галерее в Москве.
1 из 3

Скульптура Анны Голубкиной ваза "Туман" (около 1908 года).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Женщина у скульптуры Анны Голубкиной "Портрет Андрея Белого" (1907 год).

Женщина у скульптуры А.Голубкиной Портрет Андрея Белого (1907 год) на открытии выставки Анна Голубкина. К 150-летию со дня рождения в Третьяковской галерее в Москве.
2 из 3

Женщина у скульптуры Анны Голубкиной "Портрет Андрея Белого" (1907 год).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Скульптура Анны Голубкиной "Старость" (1898 год).

Скульптура А.Голубкиной Старость (1898 год), представленная на открытии выставки Анна Голубкина. К 150-летию со дня рождения в Третьяковской галерее в Москве.
3 из 3

Скульптура Анны Голубкиной "Старость" (1898 год).

© Сергей Пятаков
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1 из 3

Скульптура Анны Голубкиной ваза "Туман" (около 1908 года).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Женщина у скульптуры Анны Голубкиной "Портрет Андрея Белого" (1907 год).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Скульптура Анны Голубкиной "Старость" (1898 год).

© Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Экспозиция Голубкиной из собрания ГТГ и Самарского областного художественного музея — практически энциклопедия ее творчества.
Почти сто работ показывают, как скульптор увлеклась импрессионизмом, символизмом, искусством Древнего Египта, Месопотамии, Греции.
Интересно, что многие произведения Голубкиной покинули Москву впервые за 70 лет. И это не только отливы в материале. Здесь есть уникальные работы из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины, графика.
© Фото : Музей Модерна в Самаре

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной
1 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
© Фото : Музей Модерна в Самаре

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной
2 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
© Фото : Музей Модерна в Самаре

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной
3 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
1 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
2 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
3 из 3

Экспонат выставки скульптора Анны Голубкиной.

© Фото : Музей Модерна в Самаре
Но это только первый шаг филиала.
"Идея была в том, что музей (филиал. — Прим. ред.) принимает некий архив из Третьяковки, работает с ним, показывает и изучает, — уточняет Михаил Савченко. — Но, скорее всего, со временем сформируется собственный фонд. Как нам кажется, ценнее оригинальная коллекция, которая станет потом частью собрания Третьяковской галереи".
Выставка открыта до 13 декабря. А следующий проект филиала — экспозиция авангарда "Передовой отряд". Вернисаж запланирован на начало следующего года.

На то они и "передвижники"

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном художественном музее
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном художественном музее
Третьяковка заявляет о себе и на других площадках: в Самарском областном художественном музее открылась выставка "Передвижники: образ эпохи".
Проект приурочен к 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок. Работы именно этого творческого объединения послужили основой коллекции Третьяковки.
Поэтому в экспозиции — сплошь звезды. Это портреты и жанровые сцены, созданные в годы расцвета объединения (многие приобрел у мастеров сам Третьяков). Проект помогает лучше понять ту эпоху, людей и события.
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова в Самарском областном художественном музее.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее
1 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Посетительница в Самарском областном художественном музее.

Посетительница в Самарском областном Художественном музее
2 из 4

Посетительница в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Зельфира Трегулова во время открытия выставки работ передвижников в Самарском областном художественном музее.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее
3 из 4

Зельфира Трегулова во время открытия выставки работ передвижников в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова на открытии выставки "Передвижники: образ эпохи".

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее
4 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова на открытии выставки "Передвижники: образ эпохи".

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
1 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетительница в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
3 из 4

Зельфира Трегулова во время открытия выставки работ передвижников в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
4 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова на открытии выставки "Передвижники: образ эпохи".

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк

"Почти половина работ постоянно экспонируется в стенах ГТГ в Лаврушинском переулке, — поясняет Трегулова. — Это вещи, крайне востребованные на выставках в Москве, за рубежом, в регионах. В то же время проект открывает для публики новые имена и неожиданные работы известных мастеров".

Здесь произведения Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова.
На картинах — философы и ученые, артисты и музыканты. Например, блистательный портрет хирурга Пирогова кисти Репина — один из самых мощных и ярких у художника. Среди хитов — портрет композитора Петра Чайковского работы Кузнецова, автопортреты Крамского, портрет Репина, выполненный Поленовым.
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова выступает в Самарском областном художественном музее.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает в Самарском областном Художественном музее
1 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова выступает в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Зельфира Трегулова на открытии выставки передвижников в Самарском областном художественном музее.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее
2 из 4

Зельфира Трегулова на открытии выставки передвижников в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Телеоператор в Самарском областном художественном музее.

Телеоператор в Самарском областном Художественном музее
3 из 4

Телеоператор в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Куратор выставки "Передвижники: образ эпохи" выступает в Самарском областном художественном музее.

Куратор выставки Передвижники: образ эпохи выступает в Самарском областном Художественном музее
4 из 4

Куратор выставки "Передвижники: образ эпохи" выступает в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
1 из 4

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова выступает в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
2 из 4

Зельфира Трегулова на открытии выставки передвижников в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
3 из 4

Телеоператор в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
4 из 4

Куратор выставки "Передвижники: образ эпохи" выступает в Самарском областном художественном музее.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Особенно колоритен раздел, посвященный жанровым сюжетам: самобытные типажи, лирические моменты, необычная повседневность. Купцы и чиновники, сельские жители и разночинцы. А еще светские дамы, какими их видели Константин Маковский и Суриков.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПортрет Ильи Репина кисти Василия Поленова из собрания Третьяковской галереи на выставке в Самарском художественном музее
Портрет Ильи Репина кисти Василия Поленова из собрания Третьяковской галереи на выставке в Самарском художественном музее - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Портрет Ильи Репина кисти Василия Поленова из собрания Третьяковской галереи на выставке в Самарском художественном музее
Не обошлось без уникальных работ. В Самаре представлены картины, нечасто покидающие фонды ГТГ. Их специально отреставрировали — это малоизвестные холсты Бодаревского, Савицкого, Богданова-Бельского.
Выставка будет открыта до 21 января и позволит в прямом смысле заново взглянуть на знаменитых художников.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00Культура
Зельфира Трегулова — о том, какие выставки Третьяковки нельзя пропустить
 
КультураВыставкиСамарская областьМузеиЗельфира ТрегуловаОгюст РоденМодест МусоргскийИван КрамскойМоскваСамараКуйбышевИлья РепинВасилий СуриковВасилий Поленов
 
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