https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

Музей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет

Музей для людей. Третьяковская галерея вновь удивляет

Третьяковская галерея продолжает экспансию по России: новой точкой стала Самара, где в 2022 году откроется главное здание филиала музея. Причем в строении,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T18:36

выставки

самарская область

культура

музеи

зельфира трегулова

огюст роден

модест мусоргский

иван крамской

москва

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Третьяковская галерея продолжает экспансию по России: новой точкой стала Самара, где в 2022 году откроется главное здание филиала музея. Причем в строении, необычном во всех смыслах, — знаменитой Фабрике-кухне, памятнике конструктивизма, который сейчас реставрируют. В городе уже открылись две выставки из собрания Третьяковки: проекты о передвижниках и об ученице Огюста Родена — Анне Голубкиной. О том, что покажут в "серпе и молоте" и правда ли, что новые выставки передвижников — настоящие блокбастеры, — в материале РИА Новости.Музейная кухняОткрытие филиала в Фабрике-кухне — задача амбициозная. Здание построено в форме серпа и молота (проект Екатерины Максимовой задумывался как воплощение "нового быта" в конструктивизме). Это влияет на выставочное пространство и реставрацию.Поскольку речь идет еще и об уникальном памятнике архитектуры, Третьяковка намерена сделать музей "одним из самых важных артефактов, ради которого люди будут сюда приходить". А приходить есть ради чего. Здание 1932 года задумывалось как гигант общепита для работников промышленных районов и жителей производственных зон.Из "молота" — кухни — по конвейерам доставляли готовую еду в "серп" — столовые — на раздачу.Выставочные залы разместят на втором этаже, в "серпе", разделенном на три части. Плюсы этого пространства в его оригинальности. Можно отсекать части "серпа", переходить по прозрачным туннелям в "молот". Но и сложностей хватает.Как отмечает директор филиала, приходится принимать нестандартные решения.Это необходимо, чтобы экспонировать графику, не терпящую солнечного света.Зельфира Трегулова надеется, что филиал, расположенный на стыке старой Самары и жилых и промышленных районов, "станет драйвером общественной, художественной, публичной жизни и установит очень высокий стандарт".В здании Фабрики-кухни запланированы лекторий, кинозал, образовательный центр, медиатека, ресторан, кофейня, резиденции для художников, детские площадки. Модерн и ученица РоденаУ самарского филиала в планах — исследование и показ искусства ХХ-ХХI веков. Дебютная экспозиция — об ученице Огюста Родена, первой женщине-скульпторе в России Анне Голубкиной.Экспозиция Голубкиной из собрания ГТГ и Самарского областного художественного музея — практически энциклопедия ее творчества.Почти сто работ показывают, как скульптор увлеклась импрессионизмом, символизмом, искусством Древнего Египта, Месопотамии, Греции.Интересно, что многие произведения Голубкиной покинули Москву впервые за 70 лет. И это не только отливы в материале. Здесь есть уникальные работы из мрамора, камеи из слоновой кости и морской раковины, графика.Но это только первый шаг филиала."Идея была в том, что музей (филиал. — Прим. ред.) принимает некий архив из Третьяковки, работает с ним, показывает и изучает, — уточняет Михаил Савченко. — Но, скорее всего, со временем сформируется собственный фонд. Как нам кажется, ценнее оригинальная коллекция, которая станет потом частью собрания Третьяковской галереи".Выставка открыта до 13 декабря. А следующий проект филиала — экспозиция авангарда "Передовой отряд". Вернисаж запланирован на начало следующего года.На то они и "передвижники"Третьяковка заявляет о себе и на других площадках: в Самарском областном художественном музее открылась выставка "Передвижники: образ эпохи".Проект приурочен к 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок. Работы именно этого творческого объединения послужили основой коллекции Третьяковки.Поэтому в экспозиции — сплошь звезды. Это портреты и жанровые сцены, созданные в годы расцвета объединения (многие приобрел у мастеров сам Третьяков). Проект помогает лучше понять ту эпоху, людей и события.Здесь произведения Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова.На картинах — философы и ученые, артисты и музыканты. Например, блистательный портрет хирурга Пирогова кисти Репина — один из самых мощных и ярких у художника. Среди хитов — портрет композитора Петра Чайковского работы Кузнецова, автопортреты Крамского, портрет Репина, выполненный Поленовым.Особенно колоритен раздел, посвященный жанровым сюжетам: самобытные типажи, лирические моменты, необычная повседневность. Купцы и чиновники, сельские жители и разночинцы. А еще светские дамы, какими их видели Константин Маковский и Суриков.Не обошлось без уникальных работ. В Самаре представлены картины, нечасто покидающие фонды ГТГ. Их специально отреставрировали — это малоизвестные холсты Бодаревского, Савицкого, Богданова-Бельского.Выставка будет открыта до 21 января и позволит в прямом смысле заново взглянуть на знаменитых художников.

https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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