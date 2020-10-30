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https://ria.ru/20201030/treschina-1582304335.html
"Роскосмос" оценил новую версию появления трещины на МКС
"Роскосмос" оценил новую версию появления трещины на МКС
"Роскосмос" считает преждевременным вывод о внешнем воздействии в качестве причины появления трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:53
2020-10-30T16:03
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Роскосмос" считает преждевременным вывод о внешнем воздействии в качестве причины появления трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.Накануне космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле "Звезда" имеет "выпуклую внутрь" форму. Экипаж станции предположил, что она появилась из-за "удара с внешней стороны"."Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС совместно с экипажем 64-й экспедиции продолжают изучение трещины в модуле "Звезда". В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль", - сказал собеседник агентства.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201030/mks-1582196036.html
https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" оценил новую версию появления трещины на МКС

15:53 30.10.2020 (обновлено: 16:03 30.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Роскосмос" считает преждевременным вывод о внешнем воздействии в качестве причины появления трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
Накануне космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле "Звезда" имеет "выпуклую внутрь" форму. Экипаж станции предположил, что она появилась из-за "удара с внешней стороны".
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
00:39
Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
"Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС совместно с экипажем 64-й экспедиции продолжают изучение трещины в модуле "Звезда". В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль", - сказал собеседник агентства.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:54Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" назвал размер трещины на МКС
 
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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