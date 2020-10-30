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Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:49
2020-10-30T01:10
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
наса
москва
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с внешней стороны", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет.Экипаж предложил осмотреть этот район снаружи во время выхода в открытый космос. Однако специалист центра отметил, что сделать это будет очень трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж по несколько дней изолировался в российском сегменте станции, дважды закрывая люки в модулях МКС для проверки их герметичности.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем. — Прим. ред.).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, наса, москва, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

00:49 30.10.2020 (обновлено: 01:10 30.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с внешней стороны", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет.

"Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны", — сказал Рыжиков.

Экипаж предложил осмотреть этот район снаружи во время выхода в открытый космос. Однако специалист центра отметил, что сделать это будет очень трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж по несколько дней изолировался в российском сегменте станции, дважды закрывая люки в модулях МКС для проверки их герметичности.
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем. — Прим. ред.).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсСергей РыжиковНАСАМоскваМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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