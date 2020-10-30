Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:49 30.10.2020 (обновлено: 01:10 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с внешней стороны", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет.
"Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны", — сказал Рыжиков.
Экипаж предложил осмотреть этот район снаружи во время выхода в открытый космос. Однако специалист центра отметил, что сделать это будет очень трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж по несколько дней изолировался в российском сегменте станции, дважды закрывая люки в модулях МКС для проверки их герметичности.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем. — Прим. ред.).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.