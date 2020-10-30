https://ria.ru/20201030/tramp-1582390908.html

Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции

Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции

Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против "радикального исламского экстремизма", заявил журналистам... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:21

2020-10-30T23:21

2020-10-30T23:21

эммануэль макрон

дональд трамп

франция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против "радикального исламского экстремизма", заявил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир."Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом", - заявил Дир."Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию и что демократические ценности всегда будут побеждать", - добавил представитель Белого дома.

https://ria.ru/20201030/makron-1582383406.html

франция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша, в мире