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https://ria.ru/20201030/tramp-1582390908.html
Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против "радикального исламского экстремизма", заявил журналистам... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:21
2020-10-30T23:21
эммануэль макрон
дональд трамп
франция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против "радикального исламского экстремизма", заявил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир."Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом", - заявил Дир."Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию и что демократические ценности всегда будут побеждать", - добавил представитель Белого дома.
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эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша, в мире

Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции

23:21 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против "радикального исламского экстремизма", заявил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом", - заявил Дир.
"Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию и что демократические ценности всегда будут побеждать", - добавил представитель Белого дома.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
 
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