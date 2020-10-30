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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201030/tramp-1582356352.html
Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней
Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней
Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:59
2020-10-30T19:03
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября."Это решение сумасшедшее и очень плохое для нашей страны. Вы можете себе представить, что случится в этот 9-дневный период? Выборы должны закончиться 3 ноября", - написал Трамп в Twitter.Верховный суд разрешил продлить срок приема бюллетеней на выборах президента США по почте в Северной Каролине, отклонив просьбу штаба Трампа заблокировать это продление.Целый ряд штатов США намерены засчитать бюллетени, которые поступят по почте в течение нескольких дней после выборов.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней

18:59 30.10.2020 (обновлено: 19:03 30.10.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября.
"Это решение сумасшедшее и очень плохое для нашей страны. Вы можете себе представить, что случится в этот 9-дневный период? Выборы должны закончиться 3 ноября", - написал Трамп в Twitter.
Верховный суд разрешил продлить срок приема бюллетеней на выборах президента США по почте в Северной Каролине, отклонив просьбу штаба Трампа заблокировать это продление.
Целый ряд штатов США намерены засчитать бюллетени, которые поступят по почте в течение нескольких дней после выборов.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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