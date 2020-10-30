https://ria.ru/20201030/tramp-1582356352.html

Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней

Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней

Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:59

2020-10-30T18:59

2020-10-30T19:03

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября."Это решение сумасшедшее и очень плохое для нашей страны. Вы можете себе представить, что случится в этот 9-дневный период? Выборы должны закончиться 3 ноября", - написал Трамп в Twitter.Верховный суд разрешил продлить срок приема бюллетеней на выборах президента США по почте в Северной Каролине, отклонив просьбу штаба Трампа заблокировать это продление.Целый ряд штатов США намерены засчитать бюллетени, которые поступят по почте в течение нескольких дней после выборов.

https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире