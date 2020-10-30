Трамп раскритиковал решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней
18:59 30.10.2020 (обновлено: 19:03 30.10.2020)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "сумасшествием" решение Верховного суда о продлении приема бюллетеней и заявил, что выборы должны завершиться 3 ноября.
"Это решение сумасшедшее и очень плохое для нашей страны. Вы можете себе представить, что случится в этот 9-дневный период? Выборы должны закончиться 3 ноября", - написал Трамп в Twitter.
This decision is CRAZY and so bad for our Country. Can you imagine what will happen during that nine day period. The Election should END on November 3rd. https://t.co/Hkftv9Jp56— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020
Верховный суд разрешил продлить срок приема бюллетеней на выборах президента США по почте в Северной Каролине, отклонив просьбу штаба Трампа заблокировать это продление.
Целый ряд штатов США намерены засчитать бюллетени, которые поступят по почте в течение нескольких дней после выборов.
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