https://ria.ru/20201030/tramp-1582352829.html

Музей мадам Тюссо "выбросил" фигуру Трампа перед выборами

Музей мадам Тюссо "выбросил" фигуру Трампа перед выборами

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине переставил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер перед президентскими выборами в Штатах,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:45

2020-10-30T18:45

2020-10-30T18:45

дональд трамп

рональд рейган

джо байден

сша

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине переставил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер перед президентскими выборами в Штатах, сообщает издание Stern.Перестановка произошла в пятницу, ранее фигура Трампа занимала место в экспозиции рядом со статуями других президентов США - Рональда Рейгана и Барака Обамы. Теперь она установлена в копии мусорного контейнера, обложенная символическими "мешками с мусором". На контейнере написано: Dump Trump, make America great again, на отдельных баннерах также есть надписи "Ты уволен".Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.

https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html

https://ria.ru/20201029/kompromat-1582011594.html

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, рональд рейган, джо байден, сша, берлин (город), в мире