https://ria.ru/20201030/tpu-1582134939.html

Ученые улучшили доступный материал для визуализации радиации

Ученые улучшили доступный материал для визуализации радиации

Оптический материал, позволяющий визуализировать радиацию, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с китайскими коллегами. По... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T03:00

2020-10-30T03:00

2020-10-30T03:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

технологии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оптический материал, позволяющий визуализировать радиацию, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с китайскими коллегами. По их словам, исследованный тип оксидного неорганического стекла может иметь широкое применение в различных областях фотоники и оптоэлектроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Luminescence.Сцинтилляторы – вещества, излучающие видимый свет при попадании в них заряженных частиц. Как объяснили ученые ТПУ, эти вещества незаменимы при создании детекторов и дозиметров радиационного излучения, а также в медицинской оптоэлектронике, системах безопасности и ряде других областей. Одним из наиболее перспективных сцинтилляторов, по словам ученых ТПУ, являются многокомпонентные стекла с высоким содержанием редкоземельных ионов. Их главный конкурент в этой нише – неорганические монокристаллы – пока что серьезно превосходит стекла по эффективности, отличаясь от них крайне высокой стоимостью и трудоемкостью в изготовлении. Технология, созданная учеными ТПУ совместно с китайскими коллегами, позволяет получать сцинтилляторы из многокомпонентных стекол со световым выходом порядка 60 процентов относительно кристаллов ортогерманата висмута (Bi4Ge3O12), распространенных сегодня на рынке. В качестве основы стекла была выбрана бороксилатная система состава Al2O3—B2O3—SiO2—BaCO3—Gd2O3—P2O5, активированная ионами тербия Тb3+. Главный результат работы, по словам авторов, – обнаружение оптимального уровня ионов тербия, составляющего около 10 процентов молярной концентрации. Полученные данные, как отметили ученые ТПУ, в перспективе могут использоваться при производстве высокоэффективных излучательных систем и детекторов ионизирующих излучений, в том числе перспективных световолоконных детекторов с пространственным разрешением. Применение новой технологии позволит существенно снизить стоимость таких устройств, как медицинский компьютерный томограф и целого ряда других, уверены ученые. Работа проводилась совместно со специалистами Чанчуньского университета науки и технологий (CUST). В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить исследование многокомпонентных стекол переменного состава.

https://ria.ru/20180507/1519885836.html

https://ria.ru/20200430/1570766210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, технологии