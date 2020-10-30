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https://ria.ru/20201030/tinkov-1582265100.html
Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин
Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин
Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил на пресс-брифинге глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:19
2020-10-30T14:18
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
олег тиньков
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил на пресс-брифинге глава ВТБ Андрей Костин.О том, что Тиньков к ВТБ не обращался, сообщил также и первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.Ранее в октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. Как прокомментировал источник РИА Новости, сделка распалась из-за разного видения сути: "Яндекс" хотел провести поглощение, а Тиньков видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса. Эту же причину назвал и сам бизнесмен в письме сотрудникам, которое позже цитировал ряд СМИ: то, что началось как объединение, по словам Тинькова, по факту вылилось в обычную продажу со всеми вытекающими негативными для TCS последствиям.
https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html
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олег тиньков, втб, андрей костин (банкир), экономика

Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин

13:19 30.10.2020 (обновлено: 14:18 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил на пресс-брифинге глава ВТБ Андрей Костин.
"Ко мне Тиньков не обращался, могу только сказать, что где-то год - полтора назад ... мне коллеги докладывали, что Тиньков продается. Но дальше этого я интереса никакого не проявлял, поэтому никогда эту тему не разрабатывал" , - сказал он журналистам.
О том, что Тиньков к ВТБ не обращался, сообщил также и первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
Ранее в октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. Как прокомментировал источник РИА Новости, сделка распалась из-за разного видения сути: "Яндекс" хотел провести поглощение, а Тиньков видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса. Эту же причину назвал и сам бизнесмен в письме сотрудникам, которое позже цитировал ряд СМИ: то, что началось как объединение, по словам Тинькова, по факту вылилось в обычную продажу со всеми вытекающими негативными для TCS последствиям.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 14:53
Олег Тиньков объяснил срыв сделки с "Яндексом"
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Олег ТиньковВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
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