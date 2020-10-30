https://ria.ru/20201030/tinkov-1582265100.html

Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин

Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин

Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил на пресс-брифинге глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:19

2020-10-30T13:19

2020-10-30T14:18

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

олег тиньков

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил на пресс-брифинге глава ВТБ Андрей Костин.О том, что Тиньков к ВТБ не обращался, сообщил также и первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.Ранее в октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. Как прокомментировал источник РИА Новости, сделка распалась из-за разного видения сути: "Яндекс" хотел провести поглощение, а Тиньков видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса. Эту же причину назвал и сам бизнесмен в письме сотрудникам, которое позже цитировал ряд СМИ: то, что началось как объединение, по словам Тинькова, по факту вылилось в обычную продажу со всеми вытекающими негативными для TCS последствиям.

https://ria.ru/20201016/tinkov-1580128300.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, втб, андрей костин (банкир), экономика