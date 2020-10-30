https://ria.ru/20201030/tigr-1582237309.html
Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра
Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра
Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:17
2020-10-30T11:17
2020-10-30T11:17
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
дальнереченский район
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в сентябре 2020 года двое жителей Дальнереченского района договорились продать имеющуюся у них шкуру, а также части амурского тигра. Отмечается, что приобрести данный товар они предложили иностранцу за 700 тысяч рублей. Как отметили в СК, злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Получив деньги, продавцы были задержаны правоохранителями.В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шкуру и другие части амурского тигра. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), приморский край, дальнереченский район, происшествия