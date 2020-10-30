https://ria.ru/20201030/tigr-1582237309.html

Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра

Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра

Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:17

2020-10-30T11:17

2020-10-30T11:17

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

дальнереченский район

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в сентябре 2020 года двое жителей Дальнереченского района договорились продать имеющуюся у них шкуру, а также части амурского тигра. Отмечается, что приобрести данный товар они предложили иностранцу за 700 тысяч рублей. Как отметили в СК, злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Получив деньги, продавцы были задержаны правоохранителями.В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шкуру и другие части амурского тигра. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html

приморский край

дальнереченский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), приморский край, дальнереченский район, происшествия