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Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра
Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра
Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:17
2020-10-30T11:17
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
дальнереченский район
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в сентябре 2020 года двое жителей Дальнереченского района договорились продать имеющуюся у них шкуру, а также части амурского тигра. Отмечается, что приобрести данный товар они предложили иностранцу за 700 тысяч рублей. Как отметили в СК, злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Получив деньги, продавцы были задержаны правоохранителями.В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шкуру и другие части амурского тигра. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html
приморский край
дальнереченский район
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следственный комитет россии (ск рф), приморский край, дальнереченский район, происшествия

Жители Приморья хотели продать иностранцу шкуру амурского тигра

11:17 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое жителей Приморского края хотели продать иностранцу за 700 тысяч рублей шкуру и части амурского тигра, но были задержаны оперативниками, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в сентябре 2020 года двое жителей Дальнереченского района договорились продать имеющуюся у них шкуру, а также части амурского тигра. Отмечается, что приобрести данный товар они предложили иностранцу за 700 тысяч рублей. Как отметили в СК, злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Получив деньги, продавцы были задержаны правоохранителями.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шкуру и другие части амурского тигра. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Приморский крайДальнереченский районПроисшествия
 
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