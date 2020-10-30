https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582268565.html

Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Китай после нападения во Франции призвал страны отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:30

2020-10-30T13:30

2020-10-30T13:30

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

мид кнр

ницца

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582077861_0:304:3053:2021_1400x0_80_0_0_5cfb4ae70e3029e8740d1dc1282446be.jpg

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Китай после нападения во Франции призвал страны отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Я бы хотел сказать, что, действительно, мы также ощутили, что ряд стран придерживаются двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и в вопросах, касающихся китайского Синьцзяна. Мы считаем, что это не соответствует общим интересам международного сообщества в борьбе с терроризмом", - ответил дипломат на просьбу прокомментировать реакцию Парижа и ряда других стран на обострившуюся во Франции ситуацию.По его словам, "следует отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая, используя в качестве предлога связанные с Синьцзяном вопросы".В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами.США и их союзники регулярно обвиняют Китай в нарушении прав уйгурского этнического меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Пекин эти обвинения категорически отвергает. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан летом предложил направить в Китай миссию наблюдателей из-за ситуации с притеснениями уйгуров.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, мид кнр, ницца, в мире