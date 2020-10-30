Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/terakt-1582393654.html
Совет Европы осудил теракт в Ницце
Совет Европы осудил теракт в Ницце
Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:57
2020-10-30T23:57
теракт в ницце
эммануэль макрон
совет европы
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173062_0:159:3131:1920_1400x0_80_0_0_55b34ef5e66998854d09d472798d758a.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы демократической культуры, говорится в сообщении СЕ."Мы глубоко потрясены и опечалены варварским и трусливым терактом в Ницце в четверг. Мы самым решительным образом осуждаем это гнусное нападение и выражаем свои глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших", - говорится в коммюнике.В пресс-релизе также выражается поддержка и солидарность с правительством и народом Франции в их усилиях по поддержанию открытого, плюралистического, демократического и инклюзивного общества, которое гарантирует и защищает основополагающие ценности и принципы сосуществования."Никакой террористический акт, пытающийся использовать в своих интересах религию, не сможет подорвать основы нашей общей демократической культуры. Ненавистнические высказывания и преступления, совершаемые на почве ненависти, недопустимы, и должны быть искоренены из наших обществ", - подчеркивается в сообщении.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html
франция
ницца
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173062_116:146:2651:2048_1400x0_80_0_0_7c0aba9d5fcd0d297ce05325f3270c76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в ницце, эммануэль макрон, совет европы, франция, ницца, в мире

Совет Европы осудил теракт в Ницце

23:57 30.10.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы демократической культуры, говорится в сообщении СЕ.
"Мы глубоко потрясены и опечалены варварским и трусливым терактом в Ницце в четверг. Мы самым решительным образом осуждаем это гнусное нападение и выражаем свои глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших", - говорится в коммюнике.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
В пресс-релизе также выражается поддержка и солидарность с правительством и народом Франции в их усилиях по поддержанию открытого, плюралистического, демократического и инклюзивного общества, которое гарантирует и защищает основополагающие ценности и принципы сосуществования.
"Никакой террористический акт, пытающийся использовать в своих интересах религию, не сможет подорвать основы нашей общей демократической культуры. Ненавистнические высказывания и преступления, совершаемые на почве ненависти, недопустимы, и должны быть искоренены из наших обществ", - подчеркивается в сообщении.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 15:57
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 23:29
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
 
Теракт в НиццеЭммануэль МакронСовет ЕвропыФранцияНиццаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния