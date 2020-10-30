Совет Европы осудил теракт в Ницце
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© AP Photo / Daniel Cole
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы демократической культуры, говорится в сообщении СЕ.
"Мы глубоко потрясены и опечалены варварским и трусливым терактом в Ницце в четверг. Мы самым решительным образом осуждаем это гнусное нападение и выражаем свои глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших", - говорится в коммюнике.
В пресс-релизе также выражается поддержка и солидарность с правительством и народом Франции в их усилиях по поддержанию открытого, плюралистического, демократического и инклюзивного общества, которое гарантирует и защищает основополагающие ценности и принципы сосуществования.
"Никакой террористический акт, пытающийся использовать в своих интересах религию, не сможет подорвать основы нашей общей демократической культуры. Ненавистнические высказывания и преступления, совершаемые на почве ненависти, недопустимы, и должны быть искоренены из наших обществ", - подчеркивается в сообщении.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.