https://ria.ru/20201030/terakt-1582393654.html

Совет Европы осудил теракт в Ницце

Совет Европы осудил теракт в Ницце

Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:57

2020-10-30T23:57

2020-10-30T23:57

теракт в ницце

эммануэль макрон

совет европы

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы осудил нападение во французской Ницце, заявив, что теракты, пытающиеся использовать в своих интересах религию, не смогут подорвать основы демократической культуры, говорится в сообщении СЕ."Мы глубоко потрясены и опечалены варварским и трусливым терактом в Ницце в четверг. Мы самым решительным образом осуждаем это гнусное нападение и выражаем свои глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших", - говорится в коммюнике.В пресс-релизе также выражается поддержка и солидарность с правительством и народом Франции в их усилиях по поддержанию открытого, плюралистического, демократического и инклюзивного общества, которое гарантирует и защищает основополагающие ценности и принципы сосуществования."Никакой террористический акт, пытающийся использовать в своих интересах религию, не сможет подорвать основы нашей общей демократической культуры. Ненавистнические высказывания и преступления, совершаемые на почве ненависти, недопустимы, и должны быть искоренены из наших обществ", - подчеркивается в сообщении.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в ницце, эммануэль макрон, совет европы, франция, ницца, в мире