В Центральной России предотвратили пять терактов за год
16:26 30.10.2020 (обновлено: 16:50 30.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей, предотвращены в Центральной России за год, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
"Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Среди достижений в сфере антитеррора в ЦФО Патрушев отметил то, что в регионах актуализированы перечни мест массового пребывания людей, завершена их паспортизация. "Сформирован перечень религиозных объектов, подлежащих антитеррористической защите, ведется работа по их категорированию и паспортизации", - пояснил секретарь СБ.
Кроме того, правительством России внесены изменения в нормативные акты, направленные на обеспечение непрерывного видеонаблюдения за состоянием оперативной обстановки в местах массового пребывания людей, добавил Патрушев. Приняты дополнительные меры по оперативному доведению до населения информации в случае возникновения террористической угрозы и необходимых действиях в этих условиях, подытожил секретарь Совбеза.