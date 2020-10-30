https://ria.ru/20201030/terakt-1582312489.html

В Центральной России предотвратили пять терактов за год

В Центральной России предотвратили пять терактов за год

Пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей, предотвращены в Центральной России за год, заявил секретарь Совета безопасности РФ РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:26

2020-10-30T16:26

2020-10-30T16:50

совет безопасности рф

николай патрушев

центральный фо

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1400x0_80_0_0_8b0393ccea7ce42248538d9c7995e583.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей, предотвращены в Центральной России за год, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Среди достижений в сфере антитеррора в ЦФО Патрушев отметил то, что в регионах актуализированы перечни мест массового пребывания людей, завершена их паспортизация. "Сформирован перечень религиозных объектов, подлежащих антитеррористической защите, ведется работа по их категорированию и паспортизации", - пояснил секретарь СБ.Кроме того, правительством России внесены изменения в нормативные акты, направленные на обеспечение непрерывного видеонаблюдения за состоянием оперативной обстановки в местах массового пребывания людей, добавил Патрушев. Приняты дополнительные меры по оперативному доведению до населения информации в случае возникновения террористической угрозы и необходимых действиях в этих условиях, подытожил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20201030/aktsii-1582311609.html

центральный фо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, центральный фо, безопасность