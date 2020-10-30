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Глава МВД Италии отвергла обвинения в ответственности за теракт в Ницце
Глава МВД Италии отвергла обвинения в ответственности за теракт в Ницце
Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе отвергла обвинения в том, что МВД несет некую ответственность за теракт в Ницце, поскольку совершивший нападение РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:51
2020-10-30T14:51
вооруженные нападения во франции
лучана ламорджезе
франция
италия
в мире
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РИМ, 30 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе отвергла обвинения в том, что МВД несет некую ответственность за теракт в Ницце, поскольку совершивший нападение уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи прибыл на итальянский остров Лампедуза в сентябре в числе других мигрантов."Никакой ответственности с нашей стороны нет", - заявила она в пятницу в интервью итальянским новостным телеканалам RaiNews24 и SkyTg24. "Это атака на Европу, а Лампедуза – это ворота Европы", - подчеркнула министр.Подтвердив, что тунисец действительно прибыл в Италию 20 сентября, Ламорджезе указала, что 9 октября ему было предписано покинуть территорию страны. "Никаких предупреждений в его отношении ни со стороны властей Туниса, ни по каналам спецслужб сделано не было", - указала она.Глава МВД также отвергла обвинения со стороны политической оппозиции в том, что нынешнее правительство Италии, внеся изменения в декреты, связанные с миграционной политикой, ослабило безопасность страны."Мы руководствовались требованиями безопасности страны, не рассеивая всех (мигрантов – ред.) по национальной территории и осуществляя проекты, нацеленные на то, чтобы они оставались на радарах полицейских сил", - заявила она. По словам Ламорджезе, так называемый "декрет безопасности", принятый по инициативе ее предшественника на посту главы МВД Маттео Салвини, "вместо безопасности создал лишь неуверенность".Накануне Салвини, который возглавляет оппозиционную партию "Лига", через Twitter попросил "прощения у французского народа" и заявил, что премьер-министр Джузеппе Конте и Ламорджезе "несут моральную ответственность за происшедшее в Ницце".После интервью главы МВД Салвини заявил, что требует отставки Ламорджезе в виду "ее явной недееспособности".В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582222450.html
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вооруженные нападения во франции, лучана ламорджезе, франция, италия, в мире

Глава МВД Италии отвергла обвинения в ответственности за теракт в Ницце

14:51 30.10.2020
 
© REUTERS / Eric GaillardСотрудники французских спецслужб
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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РИМ, 30 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе отвергла обвинения в том, что МВД несет некую ответственность за теракт в Ницце, поскольку совершивший нападение уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи прибыл на итальянский остров Лампедуза в сентябре в числе других мигрантов.
"Никакой ответственности с нашей стороны нет", - заявила она в пятницу в интервью итальянским новостным телеканалам RaiNews24 и SkyTg24. "Это атака на Европу, а Лампедуза – это ворота Европы", - подчеркнула министр.
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Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
Подтвердив, что тунисец действительно прибыл в Италию 20 сентября, Ламорджезе указала, что 9 октября ему было предписано покинуть территорию страны. "Никаких предупреждений в его отношении ни со стороны властей Туниса, ни по каналам спецслужб сделано не было", - указала она.
Глава МВД также отвергла обвинения со стороны политической оппозиции в том, что нынешнее правительство Италии, внеся изменения в декреты, связанные с миграционной политикой, ослабило безопасность страны.
"Мы руководствовались требованиями безопасности страны, не рассеивая всех (мигрантов – ред.) по национальной территории и осуществляя проекты, нацеленные на то, чтобы они оставались на радарах полицейских сил", - заявила она. По словам Ламорджезе, так называемый "декрет безопасности", принятый по инициативе ее предшественника на посту главы МВД Маттео Салвини, "вместо безопасности создал лишь неуверенность".
Накануне Салвини, который возглавляет оппозиционную партию "Лига", через Twitter попросил "прощения у французского народа" и заявил, что премьер-министр Джузеппе Конте и Ламорджезе "несут моральную ответственность за происшедшее в Ницце".
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После интервью главы МВД Салвини заявил, что требует отставки Ламорджезе в виду "ее явной недееспособности".
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
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Вооруженные нападения во ФранцииЛучана ЛаморджезеФранцияИталияВ мире
 
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