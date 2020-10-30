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Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ
Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ
Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:22
2020-10-30T15:34
кристиан эстрози
эммануэль макрон
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya.Ибрагим аль-Ауисауи также рассказал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом.Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму. Накануне тунисец набросился с ножом на людей у Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
франция
ницца
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Последствия теракта в Ницце
LIVE: Последствия теракта в Ницце
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кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире

Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ

13:22 30.10.2020 (обновлено: 15:34 30.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardСотрудники французских спецслужб
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya.
"Он отправил мне фото перед ней (церковью. — Прим. ред.)", — сообщил телеканалу брат нападавшего.
Ибрагим аль-Ауисауи также рассказал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом.
Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму.
Накануне тунисец набросился с ножом на людей у Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.
В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.
Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Кристиан ЭстрозиЭммануэль МакронФранцияНиццаПарижВ мире
 
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