https://ria.ru/20201030/terakt-1582265426.html

Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ

Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ

Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:22

2020-10-30T13:22

2020-10-30T15:34

кристиан эстрози

эммануэль макрон

франция

ницца

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582150193_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_468ff9a02a97993171b35b98d27afcb3.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya.Ибрагим аль-Ауисауи также рассказал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом.Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму. Накануне тунисец набросился с ножом на людей у Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

ницца

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Последствия теракта в Ницце LIVE: Последствия теракта в Ницце 2020-10-30T13:22 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире