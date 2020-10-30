Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ
13:22 30.10.2020 (обновлено: 15:34 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей перед тем, как атаковать людей в Ницце, сообщил Al-Arabiya.
"Он отправил мне фото перед ней (церковью. — Прим. ред.)", — сообщил телеканалу брат нападавшего.
Ибрагим аль-Ауисауи также рассказал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом.
Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму.
Накануне тунисец набросился с ножом на людей у Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.
В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.
Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.