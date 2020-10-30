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Культура
https://ria.ru/20201030/tartakovsky-1582111127.html
Геннадий Тартаковский снимет для HBO мультфильм про единорогов
Геннадий Тартаковский снимет для HBO мультфильм про единорогов
Американский режиссер Геннадий Тартаковский ("Лаборатория Декстера", "Самурай Джек", "Монстры на каникулах") снимет для HBO и Cartoon Network анимационный... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:36
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американский режиссер Геннадий Тартаковский ("Лаборатория Декстера", "Самурай Джек", "Монстры на каникулах") снимет для HBO и Cartoon Network анимационный сериал "Единорог: Вечные воины" (“Unicorn: Warriors Eternal"), сообщает Deadline.В основе проекта мифы и легенды о сверхъестественном со всего света.В мультфильме от зловещей силы защищает мир команда древних героев. Когда-то все воины были единорогами, но после грубого пробуждения оказались в телах подростков. О своем прошлом они забыли, и сил у них теперь значительно меньше. Им приходится одновременно переживать подростковый кризис и спасать мир от гибели."Лаборатория Декстера" – первый оригинальный проект у CartoonNetwork, с которого началось наше плодотворное творческое сотрудничество. Сегодня для меня большая честь делать мультфильм и для Сartoon Network, и для HBO Max. Уверен, что "Единорог: Вечные воины" получится невероятно крутым, и мне уже хочется, чтобы люди как можно скорее его увидели", — рассказал сам режиссер. Дата предполагаемой премьеры пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo

Геннадий Тартаковский снимет для HBO мультфильм про единорогов

07:36 30.10.2020 (обновлено: 08:05 30.10.2020)
 
© Cartoon NetworkПостер к мультфильму "Unicorn: Warriors Eternal"
Постер к мультфильму Unicorn: Warriors Eternal - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Cartoon Network
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американский режиссер Геннадий Тартаковский ("Лаборатория Декстера", "Самурай Джек", "Монстры на каникулах") снимет для HBO и Cartoon Network анимационный сериал "Единорог: Вечные воины" (“Unicorn: Warriors Eternal"), сообщает Deadline.
В основе проекта мифы и легенды о сверхъестественном со всего света.
В мультфильме от зловещей силы защищает мир команда древних героев. Когда-то все воины были единорогами, но после грубого пробуждения оказались в телах подростков. О своем прошлом они забыли, и сил у них теперь значительно меньше. Им приходится одновременно переживать подростковый кризис и спасать мир от гибели.
"Лаборатория Декстера" – первый оригинальный проект у CartoonNetwork, с которого началось наше плодотворное творческое сотрудничество. Сегодня для меня большая честь делать мультфильм и для Сartoon Network, и для HBO Max. Уверен, что "Единорог: Вечные воины" получится невероятно крутым, и мне уже хочется, чтобы люди как можно скорее его увидели", — рассказал сам режиссер.
Дата предполагаемой премьеры пока не сообщается.
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