Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило, что главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого вызвали на допрос, его поверяют на причастность к преступной организации.
"Следователем Государственного бюро расследований вызван глава КСУ для допроса на 02.11.2020", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений". Отмечается, что изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов.
Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение КС может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщило, что ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной в связи с решением КС.
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