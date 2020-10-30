https://ria.ru/20201030/sudya-1582194911.html

Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде

Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде

Государственное бюро расследований Украины заявило, что главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого вызвали на допрос, его поверяют на причастность... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:11

2020-10-30T00:11

2020-10-30T00:11

конституционный суд украины

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило, что главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого вызвали на допрос, его поверяют на причастность к преступной организации."Следователем Государственного бюро расследований вызван глава КСУ для допроса на 02.11.2020", - говорится в сообщении.Добавляется, что "глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений". Отмечается, что изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение КС может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщило, что ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной в связи с решением КС.

https://ria.ru/20190708/1556315079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституционный суд украины, киев, украина, в мире