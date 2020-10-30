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В Нидерландах перенесли вынесение решения по искам экс-акционеров ЮКОСа
В Нидерландах перенесли вынесение решения по искам экс-акционеров ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов не вынес решения по искам экс-акционеров ЮКОСа в ходе слушания в пятницу, оно будет вынесено после 13 ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:07
2020-10-30T17:21
юкос
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов не вынес решения по искам экс-акционеров ЮКОСа в ходе слушания в пятницу, оно будет вынесено после 13 ноября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин сообщил в интервью РИА Новости, что 30 октября в Верховном суде Нидерландов начнутся слушания по заявлению РФ о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
https://ria.ru/20200218/1564927602.html
https://ria.ru/20201029/galperin-1581964160.html
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юкос, нидерланды, в мире

В Нидерландах перенесли вынесение решения по искам экс-акционеров ЮКОСа

17:07 30.10.2020 (обновлено: 17:21 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНК "ЮКОС"
НК ЮКОС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов не вынес решения по искам экс-акционеров ЮКОСа в ходе слушания в пятницу, оно будет вынесено после 13 ноября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин сообщил в интервью РИА Новости, что 30 октября в Верховном суде Нидерландов начнутся слушания по заявлению РФ о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа.
"Верховный суд сегодня не вынес решения... Сначала юридический советник должен проконсультировать Верховный суд. Эти консультации ожидаются 13 ноября. После этого Верховный суд намерен вынести решение в короткие сроки", - сказали в Верховном суде.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
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Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.
Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
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