https://ria.ru/20201030/sud-1582324134.html

В Нидерландах перенесли вынесение решения по искам экс-акционеров ЮКОСа

В Нидерландах перенесли вынесение решения по искам экс-акционеров ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов не вынес решения по искам экс-акционеров ЮКОСа в ходе слушания в пятницу, оно будет вынесено после 13 ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:07

2020-10-30T17:07

2020-10-30T17:21

юкос

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов не вынес решения по искам экс-акционеров ЮКОСа в ходе слушания в пятницу, оно будет вынесено после 13 ноября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин сообщил в интервью РИА Новости, что 30 октября в Верховном суде Нидерландов начнутся слушания по заявлению РФ о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.

https://ria.ru/20200218/1564927602.html

https://ria.ru/20201029/galperin-1581964160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юкос, нидерланды, в мире