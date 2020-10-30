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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/studenty-1582255016.html
Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам
Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам
Отчисленные из вузов Белоруссии студенты могут продолжить обучение в Европейском гуманитарном университете, сообщается на сайте университета. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:41
2020-10-30T12:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отчисленные из вузов Белоруссии студенты могут продолжить обучение в Европейском гуманитарном университете, сообщается на сайте университета.Отмечается, что ранее правительство Литвы приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Белоруссии в ЕГУ. Благодаря данному решению студенты смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ."Начиная с сентября ЕГУ уже принял положительное решение о предоставлении бесплатных мест для 19 граждан Беларуси из средств правительства Литвы", - уточняется на сайте.Европейский гуманитарный университет - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил их отправить "кого в армию, а кого на улицу". Также Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за границей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581613271.html
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александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам

12:41 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отчисленные из вузов Белоруссии студенты могут продолжить обучение в Европейском гуманитарном университете, сообщается на сайте университета.
"Граждане Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей, могут обратиться в ЕГУ для того, чтобы быть зачисленными на основании перезачёта пройденных курсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее правительство Литвы приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Белоруссии в ЕГУ. Благодаря данному решению студенты смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ.
"Начиная с сентября ЕГУ уже принял положительное решение о предоставлении бесплатных мест для 19 граждан Беларуси из средств правительства Литвы", - уточняется на сайте.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 16:54
Минздрав Белоруссии опроверг гибель студента на протестах в Минске
Европейский гуманитарный университет - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил их отправить "кого в армию, а кого на улицу". Также Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за границей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:53Протесты в Белоруссии
СМИ: Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях
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